欖球世界盃2027｜香港決賽周分組遇紐西蘭澳洲　主教練：夢幻抽籤

2027年男子欖球世界盃（RWC 2027）的分組抽籤儀式昨日（3 日）在澳洲悉尼舉行，今屆賽事規模首次擴大至24支球隊、分成六個小組進行賽事。香港是首度晉身這項賽事的決賽周，結果抽籤一出即成為焦點，將與紐西蘭、澳洲兩支欖球勁旅同組對壘 。



港隊將出戰欖球世界盃2027。（資料圖片/欖總提供）

港隊被抽入A組，同組對手包括五屆世界盃冠軍紐西蘭、東道主澳洲，以及智利，這是賽事歷史上首次出現澳洲與紐西蘭在分組賽階段碰頭 。

對於港隊而言，首度參戰決賽周即面對如此強敵，主教練Logan Asplin卻表示這是一個「夢幻抽籤」（dream draw） ，因為他本人和隊長Joshua Hrstich都是來自紐西蘭，因此能夠與「All Blacks」對決更具意義 。

他又認為雖然挑戰艱鉅，但能與紐西蘭及東道主澳洲交鋒，「這是對自己最好的考驗」 ，又幽默地指希望港隊能成為當地球迷的「第二最愛」 。

欖球世界盃2027：完整分組抽籤結果

A組： 紐西蘭、澳洲、智利、香港

B組： 南非、意大利、格魯吉亞、羅馬尼亞

C組： 阿根廷、斐濟、西班牙、加拿大

D組： 愛爾蘭、蘇格蘭、烏拉圭、葡萄牙

E組： 法國、日本、美國、薩摩亞

F組： 英格蘭、威爾斯、湯加、津巴布韋



欖球世界盃2027日前進行抽籤儀式。（Getty Images）