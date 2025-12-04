乒乓｜混合團體世界盃香港勝瑞典負韓國　周五鬥法國爭出線

香港乒乓代表在成都出戰乒乓混合團體世界盃，繼昨日（3日）在次階段八強循環賽首戰不敵日本，今日先以8：6擊敗瑞典，惟之後以5：8不敵韓國。



朱成竹對瑞典一仗，在女單為港隊取得重要3分。（ITTF）

混合團體世界盃的賽制為「15局8勝」，每場比賽會先進行混雙、女單、男單，然後按情況再鬥女雙、男雙，每場比賽都會打足3局，率先取得8局的隊伍獲勝。

港隊在首階段與中國身處同一小組，雖以局數1：8不敵中國，但最終壓過埃及以小組次名出線。根據賽制，進入八強循環賽後同一小組出線的隊伍不會重複碰頭，惟在小組的對賽成績則會帶到次階段計算。

八強循環賽︱香港8：6勝瑞典

黃鎮廷/杜凱琹 1：2 卡爾森/C卡爾伯格（9：11，9：11，11：6）

朱成竹 3：0 琳達伯格斯特隆（11：6，11：8，11：7）

林兆恆 1：2 安東卡爾伯格（2：11，7：11，12：10）

黃鎮廷/陳顥樺 2：1 A卡爾伯格/卡爾森（15-13，11-8，7-11）

朱成竹/吳詠琳 1：1 C卡爾伯格/伯格斯特隆（8-11，13-11）



港隊先與瑞典交手，混雙黃鎮廷／杜凱琹先以1：2敗陣，女單朱成竹贏3：0拿下寶貴3局，之後男單林兆恒落敗仍得1局，「世一」男雙組合黃鎮廷/陳顥樺贏2：1後，朱成竹/吳詠琳落後一局下扳平，隨即以局數8：6勝出賽事。

「世一」男雙組合黃鎮廷/陳顥樺。（ITTF）

八強循環賽︱香港5：8負韓國

朴康賢/金娜英 1：2 黃鎮廷/杜凱琹（11：6，7：11，10：12）

李恩惠 2：1 朱成竹（11：6，11：8，9：11）

張禹珍 3：0 陳顥樺 11：9，11：6，11：9）

朴康賢/吳晙誠 1：2 黃鎮廷/陳顥樺（5：11，11：5，9：11）

金娜英/崔孝珠 1：0 朱成竹/杜凱琹（11：2） ​​​



港隊下午5時再鬥韓國，黃鎮廷/杜凱琹混雙以2：1擊敗對手，朱成竹女單力戰下以1：2負李恩惠，雙方戰成3：3。港隊致命傷是男單陳顥樺對張禹珍一戰，陳顥樺處處受制張禹珍的發球，加上經驗不及對方，吃下0：3敗仗，大分一下子落後3：6。

陳顥樺隨即夥拍老大哥黃鎮廷出戰男雙，奮力以2：1擊敗樸康賢/吳晙誠，港隊仍落後5：7。可惜朱成竹/杜凱琹的女雙組合以2：11不敵金娜英/崔孝珠，港隊以5：8落敗。

港隊目前在八強循環賽以總局數16勝30負排在第六，周五與法國力爭前四名出線淘汰賽的席位。