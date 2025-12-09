01球評︱利物浦斷崖式插水誰之過？沙拿史諾誰是誰非其實錯重點

已經榮登利物浦傳奇之列的沙拿（Mohamed Salah），突然發炮力數球會及主帥史諾不是，舉動震驚全球，亦飽受一眾紅軍名宿批評，同時獲得不少球迷力撐。

沙拿在傳媒面前申訴，其實不是第一次，上季他多次公開抱怨未獲新約，只是當時利物浦走勢極佳，加上內容圍繞合約本身而未成為焦點。今季利物浦在花上史上最多的4.5億英鎊買入新球員，開季各項賽事7連勝之後，卻突然如曼城上季那樣「斷電」，戰績和表現斷崖式插水。坊間和評論火速「找戰犯」，一派言論集中指向主帥史諾領軍無方，另一派則主力歸咎沙拿為首的主力球員狀態大跌，坦白說，其實都是捉錯用神。



利物浦戰績差，沙拿成為箭靶。（Getty Images）

1. 為何有人指摘沙拿？上季太出眾還是40萬鎊人工？

很多新一代球迷喜歡用數據當成真理，指摘沙拿的最有力「證據」就是這位埃及之王上季在英超取得29入球18助攻，帶領利物浦再次贏得英超冠軍，可是獲得全隊最高的40萬英鎊周薪續約兩年後，今季表現嚴重下滑，經過1/3球季只得4入球2助攻，不滿沙拿獲得高薪續約後「回塘」。

2. 沙拿指控為何不公平？

沙拿今季狀態下滑是人所其知的事實，批評者忘記了他也是個人，而不是機械人，他會累，也會狀態下跌。事實上他加盟利物浦頭8個球季都有穩定入球量，被指踢法「自私」的他助攻數字亦持續成長。他對利物浦的貢獻毋須多談，上季甚至簡直是他的個人表演，史諾加盟首季紅軍唯一新兵只有未上力的邊緣人基艾沙，這個英超冠軍無疑有賴全隊付出120%努力，當中前線相當可靠的沙拿可謂居功至偉。

現實是殘酷的，上季的功勞，不能成為今季的擋箭牌，只想說明沙拿或許在上季博得太盡，今季狀態有所回落，事實上不少人留意到，他的表現在上季季尾已開始陷入低迷。狀態回落不單是沙拿一個人，利物浦基本上全隊陷入低迷，尤其以中場麥亞里士打、中堅雲迪積克和干拿迪最為嚴重。足球是隊際運動，全隊表現失準，只怪沙拿一人打得差，怎說也講不通。沙拿就如一間公司的Top Sales，每季業績爆數，單單幾個月表現下滑，不去查究背後真正原因便要威脅辭退他，公平嗎？

3. 沙拿今季為何表現突然走樣？

大家心中可能不約而同地有這個疑問：同一個主帥，新加入4.5億英鎊球員陣容，為何沙拿表現反而大倒退？這個問題關鍵，在於將着眼點放在銀碼，而不是陣容實質變化上。4.5億英鎊看似很多，主要只得伊沙克、伊基迪基、域斯3個進攻球員，以及卻基斯和費林邦這對翼衛；紅軍同時失去路爾斯迪亞斯、紐尼斯、祖達3個前鋒，以及阿歷山大阿諾特和昆沙兩個後衛，因此新兵湊人腳上只是剛剛好，不巧伊沙克久休下缺態，域斯、卻基斯和費林邦適應戰術需時，只得伊基迪基能一拍即合，已為球隊表現下滑埋下伏線。

沙拿狀態低迷不是偶然，而是一個大家不願提起的名字——阿歷山大阿諾特。無論外界如何評論他的防守甩漏，他絕對是利物浦攻勢最強發電機，準繩傳送為沙拿提供源源不絕的助攻，二人在右路亦最為合拍。沙拿上季大部分時間獲特權不用防守，阿歷山大阿諾特的跑動能力不時為他補位亦應記一功。今季阿諾特轉投皇馬後傷患不斷，說不定也是上季過度操勞的後遺症。此外，左翼路爾斯迪亞斯入球量或許不及沙拿，他的突破力常為隊友製造空位，沙拿亦大大受惠。失去兩位場上好拍檔，戰術因應人員變動而調整，不止新加盟的球員需要時間適應，沙拿也是一樣，可是外界並未給予埃及射手跟新兵一樣的耐性。

4. 沙拿不應公開發難但情有可原

沙拿或許不應在傳媒面前公開發難，力數球會及主帥不是，但將心比己，他加盟以來生涯一路順遂，憑努力和實力一步步踏上巨星地位，他未因佳績放慢腳步，每天最早到場操練，時刻為身體做好最佳管理，絕對是隊中典範，對得起全隊最高人工身價。

今季短短數月表現回落，便連續3場貶至後備，當中2場未獲出場，是他加盟利物浦以來的第一次。沙拿不高興是肯定的，他向來自信十足，這份自信正是他長年有好表現的一大因素，強悍性格令主帥就算好好跟他溝通亦未必接受。大牌球星總是有性格，只能說這就是沙拿的一部分。可是利物浦向來注重團隊精神，「利物浦之王」杜格利殊其一個名句正是：「世上沒有任何人在任何階段較這球會更偉大或更優秀」（There is no one anywhere in the world at any stage who is any bigger or any better than this football club），這正是沙拿震撼言論後，受多位紅軍名宿狠批的原因。

作為功勳主帥，史諾承受的批評較沙拿更多。（路透社）

5. 為何針對史諾亦是不公平？

比起沙拿，紅軍球迷對史諾的批評更為猛烈，不滿他用人保守，沒有給予遠藤航、基艾沙等邊緣人足夠機會，同時導致一班主力缺乏輪換下太疲累。此外，球會已經付出4.5億英鎊購入新兵，為何戰績不進反退？尤其上季在近季零新兵、「限米煮限飯」之下，反而有成績，今季大批貴價新兵加盟，為何愈踢愈頹？

首先，即使高普與史諾戰術風格不同，回看2019/20球季高普帶領利物浦首奪英超冠軍，翌季一樣曾陷入低潮，直到季尾全力追趕，甚至要靠門將艾利臣補時頂入頭槌在西布朗身上全取3分，千辛萬苦才保住歐聯資格。不能排除利物浦今季出現同樣情況，上季表現最突出的沙拿、麥亞里士打、雲迪積克回落最明顯，身心累積的疲勞不容忽視。

其次，別忘記史諾的職位只是主教練，而不是領隊，即使轉會同樣由體育總監負責，但球會收購球員時會向高普詢問意見，不合他心意的球員他亦有權否決，史諾卻無同等權力。當球會已買入域斯和艾基迪基，大家試想想史諾會希望紅軍增添多一個中堅，還是扭盡六壬也要得到伊沙克？

球隊陣容大變，史諾跟所有球員一樣，只有適應的份兒，他只是個47歲的年輕主帥，教練生涯遇上的大部分經歷都是資源有限下力爭佳績，今季那樣突然獲得超級豪華陣容，是他生涯第一次。既然球會在收購新兵上沒有給他選擇的權利，他需要時間摸索和變陣，也是人之常情吧？細看利物浦今季陣容，就算他多用基艾沙、遠藤航又如何？頂級球隊的配置精妙，牽一髮而動全身，單是失去阿歷山大阿諾特，已是難以彌補的空缺，多用後備只是杯水車薪，對大局根本無大幫助。

利物浦球迷必須接受——門將艾利臣年紀漸大、傷患日數增加，「世一」中堅雲迪積克、左閘羅拔臣無復巔峰，加上失去阿諾特，昔日一條穩固防線已崩離潰散，而重建需要時間。史諾作為主教練，當然有可以做得更好的地方，例如在球員輪換、戰術調整以至疏導沙拿情緒的工作上，均有改善空間，可是明知他在轉會市場無話事權之下而將所有責任推在他身上，同樣是不公平。

斷崖式插水誰之過？

6. 球會管理層就是罪魁禍首嗎？

利物浦今季表現斷崖式插水，如果最大責任不在沙拿，亦不在史諾，那就是主管轉會市場的高層，有「神刁俠」之稱的足球部行政總裁米高愛華士及體育總監里察曉士（Richard Hughes）吧？其實亦不盡然。

站在利物浦球會的角度，上季贏得英超冠軍自然高興，但球隊明顯過份依賴沙拿。埃及之王就算全力維持狀態，畢竟已經33歲，球會的立場自然想到接班問題。利物浦在美國班主約翰亨利治下擅玩Money Ball，收購目標以25歲以下年輕高質素球員為重心，近季法明奴、文尼退下來，高普年代的前線三叉戟只剩下沙拿一人，眼見路爾斯迪亞斯亦可賣得好價錢，加上祖達溘然離世，便索性一口氣部署換班。

先是付出天價收購域斯（Florian Wirtz），繼而連買艾基迪基和伊沙克，那是球會充滿決心的表現，也許亦有在祖達悲情離世中給予球迷一點好消息的意味。問題可能是，球會在收購這些前線球員時，是否有給予主帥史諾足夠時間好好了解這些球員，及早構思新戰術，發揮出各人最大潛力？

利物浦今夏在轉會市場亦希望簽入水晶宮中堅馬克古希（Marc Guéhi），只因水晶宮在最後關頭改變主意，才未能得到這位英格蘭中堅。而水晶宮隊長今季表現已證明利物浦的選人眼光，唯一可批評的地方就是利物浦出手太遲以及過份計較雙方在轉會費上的分歧，然而水晶宮臨陣變卦，就算利物浦早早出手、轉會費疏爽是否會有不同結果，亦未可料。

紅軍不是只選中古希一個中堅，他們收購古希前，已購入意大利18歲中堅利安尼（Giovanni Leoni）這個Plan B，可惜這位潛力優厚的小將首次為球隊上陣，即在聯賽盃第3圈對修咸頓一仗膝部重創，十字韌帶撕裂球季報銷，這是個極為不幸的狀況。

可以說，利物浦管理層今季對球隊換班操之過急，轉變太大，與此同時，以管理人角度，盡量高價放走部分球員，換入年輕、高潛力新血屬無可厚非之舉。紅軍管理層的操作不是最理想，同時可能已是在預算限制之下的極限。

伊沙克加盟利物浦後，遲遲未能踢出身價。（路透社）

7. 利物浦陷落誰之過？

如此一來，利物浦目前的危機，到底是誰所引發？追究下來，這個責任說得上是人人有份——球員表現不理想，主帥排陣有瑕疵，管理層在轉會市場未能預視危機，足球既是團體運動，責任明顯不應歸咎單一個人。

從利物浦的情況看來，由球員、教練到管理層都不樂見，只能夠說，羅馬並非一天能建成，今季球隊陣容變化太大，實在需要更多時間消化一切。在球迷、球評均欠缺耐性的年代，無可避免外界批評極為猛烈，管理層和主帥史諾能否承受得住，並拆解沙拿公開怒轟球會和教練的危機，又是另一回事。