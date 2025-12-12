亞冠2｜大埔力挫河內公安主場不敗　東方作客南定慘吞9蛋

香港代表大埔及東方，在星期四（11日）分途出戰亞足聯冠軍聯賽二級聯賽（亞冠2）分組賽，前者在主場以1：0力挫河內公安，後者作客另一越南球隊南定卻慘吞9蛋。



亞冠2 大埔1：0河內公安。（大埔足球會）

大埔在賽前已篤定無緣出線，不過今仗在旺角大球場迎戰越南的河內公安，仍然踢出士氣，上半場陳肇鈞本來已抽射破網，但球證吹罰十二碼，由添姆高夫斯基操刀照樣得手，半場領先一球。下半場大埔改以穩守突擊，馬卡雷拿在一次反擊射門中柱，但無阻大埔最後以1：0小勝，並成功在今屆主場賽事保持不敗。大埔在E組以2勝1和3負得7分，排小組第三完成賽事。

亞冠2 大埔1：0河內公安。（大埔足球會）

亞冠2 南定9：0東方。（東方足球隊）

作客的東方則頹勢未止，南定在開賽19分鐘已狂入5球，東方半場落後0：6。下半場對方攻勢稍緩但仍再入兩球，全場錄得34次射門，加上梁振邦在補時階段的烏龍球，東方終以0：9慘敗。東方自從隊長葉鴻輝在10月受傷後，四場亞冠2比賽狂失26球，在G組6戰全敗、入2球失30球，黯然出局。