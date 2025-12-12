WTT香港總決賽｜莫利加特挫林昀儒闖四強　無損台灣瑞典跨界友誼

孫穎莎登場前的一仗，周五晚的紅磡香港體育館熱鬧依然，瑞典的「六角戰士」莫利加特（Truls Moregard）反勝中華台北的林昀儒，晉身WTT香港總決賽（WTT Finals Hong Kong 2025）的男單四強。

完場一刻，兩人握手示好，縱然場上沒有太多互動，但兩人場外是好友，他們曾在德國做隊友、結伴一同欣賞演唱會。場上發生的就留在場上，絕不會影響這段台瑞友誼。



中國「世一」王楚欽擊敗阿歷斯勒邦（Alexis Leburn），率先晉身WTT香港總決賽男單四強，對手誰屬今晚在紅館誕生。「六角戰士」莫利加特鬥中華台北的林昀儒，這名瑞典球手面對「小林」，5次對賽未嘗一勝，今仗首兩局負6：11及7：11，以為打破宿命無望，莫利加特在關鍵的第三局，與林昀儒力戰至「刁時」，以12：10艱苦拿下該局。

瑞典「六角戰士」莫利加特。（夏家朗攝）

莫利加特扳回一城後，愈打愈順，第四局未能把握機會，這名瑞典球手大喝一聲，未有影響他的表現，進攻凌厲使林昀儒招架不住，連贏11：4、11：2、11：5，結果「讓二追四」逆轉擊敗林昀儒，自2015年青年賽首度交手至今，終於打破宿命取得首勝。

莫利加特與台灣球手林昀儒爭出線。（夏家朗攝）

莫利加特與林昀儒完場後，互相握手敬意，未有太多交流，但莫利加特多次受訪中表示，林昀儒是他乒壇中最好的朋友，莫利加特今仗賽後表示：「我與不少球手都是好朋友，但與林昀儒的關係比其他人更密切。」他們在德國效力同一球會而結緣，奪冠後「攬頭攬頸」慶祝，即使兩人不再是隊友，二人關係依然。林昀儒赴瑞典出戰WTT大滿貫，莫利加特盡地主之誼，帶好友觀賞音樂會，私交甚篤。

「我們是好朋友，我們在場上是老對手，他（林昀儒）是十分出色的球手，我們不時一同練習，很高興有他這種朋友。」莫利加特說。林昀儒亦指兩人是練習夥伴，故此對彼此球路非常熟悉，而WTT總決賽雲集16名男單好手，當看到抽籤時，二人有機會在8強碰頭，他們並不感意外，林說：「其實在這比賽中，每一場都不好打，所以沒有想太多（對莫利加特）。」

莫利加特終於擊敗好友，賽後不禁興奮地跪地慶祝，「超級開心，我們十分熟悉，也知道今場必定是硬仗。」莫利加特從0：2落後連贏4局反勝，他坦言第三局至關重要，情緒控制也是關鍵，「第三局我們表現此消彼長，我的發球更有威脅，扭轉今場的局面。我在今仗已算冷靜，控制好情緒才有這種發揮。」莫利加特擊敗好友後，首度打入WTT總決賽四強，他坦言比賽的事情就留在場上，「我不認為勝負會影響我們之間的關係。」

莫利加特終破宿命，擊敗好友林昀儒。（夏家朗攝）

+ 3

莫利加特曾開腔希望與林昀儒夥拍出戰雙打，分別來自瑞典與中華台北的兩人最後未能組成組合，莫利加特依然希望與對方合作，但卻有難關，「我當然希望與他（林昀儒）合作雙打，他是世界上最佳的雙打球員，但在奧運會或世界錦標賽，都需要代表同一國家或地區就可出戰，所以現階段機會不高。」