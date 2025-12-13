桌球｜吳安儀再勝一仗 挫愛爾蘭希爾 第二度打入排名賽32強
撰文：陳智深
香港桌球代表吳安儀周五（12日）繼續出戰英國黑池舉行的桌球職業排名賽Shoot Out（單局限時賽），繼首圈賽事以37：34擊敗了世界排名第九的前冠軍、北愛爾蘭名將麥克艾倫（Mark Allen）後，吳安儀在第二圈再以51：45擊敗愛爾蘭球手希爾（Aaron Hill），第二度打入排名賽32強。
安儀昨晚面對排名43位的希爾，率先「起break」42度，造出51：0的優勢，希爾最後2分鐘開始追擊，打出一棒45度後，在尚餘10秒下打失中袋紅波，最終吳安儀以51：45勝出，再闖排名賽32強，當地時間周六（13日）與排名50位的穆迪（Stan Moody）爭奪16強席位。
三屆女子世界冠軍吳安儀重奪WST職業賽資格後，今季表現有顯著進步。繼7月冠軍聯賽成為首位晉身排名賽32強女將後，今次出戰Shoot Out再度寫下里程碑，連挫艾倫及希爾殺入32強。
現年35歲的吳安儀表示：「我喜歡這賽制，能在這個場地比賽，觀眾們也投入其中。很高興連贏兩場，能與Mark（艾倫）及Aaron（希爾）這樣的高手交鋒對我幫助很大。在訓練中努力嘗試出手果斷，埋枱時盡快起手，集中精神打好每一球。教練David Roe告訴我，要相信自己的直覺，並保持本身節奏，這是我首次躋身正賽（32強）。」
Shoot Out採用限時10分鐘的單局決勝制，頭五分鐘每棒限時15秒，後五分鐘每棒限時 10秒，節奏比起傳統桌球快得多，並在2017年起晉升為排名賽。
