世界桌球大獎賽明年2.3-2.8啟德上演　睇清賽程＋票價＋售票方法

根據世界桌球巡迴賽（World Snooker Tour，簡稱WST）賽程，WST世界桌球大獎賽（WST World Grand Prix）於2026年2月3日至8日舉行，賽會正式公布賽事再度在啟德體育園體藝館上演，同時公布賽程、票價等資訊。



世界桌球大獎賽今年3月首度在香港舉辦，香港相隔36年再辦排名賽，吸引卓林普（Judd Trump）、沙比（Mark Selby）、羅拔臣（Neil Robertson）、希堅斯（John Higgins）等世界前列好手參賽，最後由「墨爾本機器」羅拔臣奪冠。

羅拔臣贏得2025年世界桌球大獎賽冠軍。（資料圖片；梁鵬威攝）

世界桌球大獎賽來年2月3日至8日同樣在啟德體藝館上演，世界排名前32名的球手可獲資格參賽，確實名單稍後公布。賽程與往年相若，6日賽事中分成兩節（下午1時及晚上7時），晚上時段提早至7時開賽，而今年增加至4張球檯。在周末（2月7、8日）同樣設有表演賽，本地學員有望與4名好手組隊同場交流，詳情有待公布。

世界桌球大獎賽的票價由港元$80至港元$2580不等，分成5種不同級別，由「VIP沙發」到「C級別」，下午及晚上節的票價亦有不同，周末的四強及決賽票價同樣有所提高。另外，今次賽事設有兩款套票，包括「決賽全日通」，一票睇足決賽兩節，以及由頭睇到尾的「六日通」，購買「六日通」的觀眾更可獲贈球杆一支。門票從今日（19日）早上9時起，在快達票及大麥網公開發售。

「香港球手」卓林普有望再度在香港獻技。（資料圖片／廖雁雄攝）

世界桌球大獎賽2026



日期：2026年2月3至8日

地點：啟德體育園體藝館

票價：港元$80至港元$2580不等

售票平台：快達票及大麥網公開發售，12月19日上午9時開售

賽事獎金：總獎金70萬英鎊（約728萬港元）；冠軍獎金18萬英鎊（約187萬港元）

賽程

2月3至4日 32強

2月5日 16強

2月6日 8強

2月7日早上10時半 表演賽

2月7日下午1時起 4強

2月8日早上10時半 表演賽

2月8日下午1時起 決賽



世界桌球大獎賽詳細票價（港元）

2月3-6日下午1時 VIP沙發$1280 沙發$980 A級$680 B級$380 C級$80

2月3-6日晚上7時 VIP沙發$1580 沙發$1280 A級$880 B級$480 C級$280

2月7日下午1時 VIP沙發$1980 沙發$1580 A級$1180 B級$780 C級$380

2月7日晚上7時 VIP沙發$1980 沙發$1580 A級$1180 B級$780 C級$380

2月8日下午1時 VIP沙發$1580 沙發$1280 A級$880 B級$480 C級$280

2月8日晚上7時 VIP沙發$2580 沙發$2280 A級$1580 B級$980 C級$480

決賽全日通 VIP沙發$2980 沙發$2580 A級$1680 B級$1180 C級$580

六日通 VIP沙發$15800 沙發$12800 A級$9800

