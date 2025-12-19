世界桌球大獎賽明年2.3-2.8啟德上演　睇清賽程＋票價＋售票方法

根據世界桌球巡迴賽（World Snooker Tour，簡稱WST）賽程，WST世界桌球大獎賽（WST World Grand Prix）於2026年2月3日至8日舉行，賽會正式公布賽事再度在啟德體育園體藝館上演，同時公布賽程、票價等資訊。

世界桌球大獎賽今年3月首度在香港舉辦，香港相隔36年再辦排名賽，吸引卓林普（Judd Trump）、沙比（Mark Selby）、羅拔臣（Neil Robertson）、希堅斯（John Higgins）等世界前列好手參賽，最後由「墨爾本機器」羅拔臣奪冠。

羅拔臣贏得2025年世界桌球大獎賽冠軍。（資料圖片；梁鵬威攝）

世界桌球大獎賽來年2月3日至8日同樣在啟德體藝館上演，世界排名前32名的球手可獲資格參賽，確實名單稍後公布。賽程與往年相若，6日賽事中分成兩節（下午1時及晚上7時），晚上時段提早至7時開賽，而今年增加至4張球檯。在周末（2月7、8日）同樣設有表演賽，本地學員有望與4名好手組隊同場交流，詳情有待公布。

世界桌球大獎賽的票價由港元$80至港元$2580不等，分成5種不同級別，由「VIP沙發」到「C級別」，下午及晚上節的票價亦有不同，周末的四強及決賽票價同樣有所提高。另外，今次賽事設有兩款套票，包括「決賽全日通」，一票睇足決賽兩節，以及由頭睇到尾的「六日通」，購買「六日通」的觀眾更可獲贈球杆一支。門票從今日（19日）早上9時起，在快達票及大麥網公開發售。

「香港球手」卓林普有望再度在香港獻技。（資料圖片／廖雁雄攝）

世界桌球大獎賽2026

日期：2026年2月3至8日
地點：啟德體育園體藝館
票價：港元$80至港元$2580不等
售票平台：快達票及大麥網公開發售，12月19日上午9時開售
賽事獎金：總獎金70萬英鎊（約728萬港元）；冠軍獎金18萬英鎊（約187萬港元）
賽程
2月3至4日　32強
2月5日　16強
2月6日　8強
2月7日早上10時半　表演賽
2月7日下午1時起　4強
2月8日早上10時半　表演賽
2月8日下午1時起　決賽

世界桌球大獎賽詳細票價（港元）
2月3-6日下午1時　VIP沙發$1280　沙發$980　A級$680　B級$380　C級$80
2月3-6日晚上7時　VIP沙發$1580　沙發$1280　A級$880　B級$480　C級$280
2月7日下午1時　VIP沙發$1980　沙發$1580　A級$1180　B級$780　C級$380
2月7日晚上7時　VIP沙發$1980　沙發$1580　A級$1180　B級$780　C級$380
2月8日下午1時　VIP沙發$1580　沙發$1280　A級$880　B級$480　C級$280
2月8日晚上7時　VIP沙發$2580　沙發$2280　A級$1580　B級$980　C級$480
決賽全日通　VIP沙發$2980　沙發$2580　A級$1680　B級$1180　C級$580
六日通　VIP沙發$15800　沙發$12800　A級$9800

