英聯賽盃︱阿仙奴水晶宮12碼巔峰對決門將Kepa成英雄　附4強賽程

英格蘭聯賽盃8強最後一場，阿仙奴對水晶宮一如所料戰情緊湊，需戰至互射十二碼分勝負。頭7輪雙方14位球員全數射入，第8輪水晶宮守將拿確斯（Maxence Lacroix）主射，遭阿仙奴門將阿列沙巴拿加（Kepa Arrizabalaga）救出，Kepa獲隊友英雄式接待，相反拿確斯卻不幸成為輸波罪人，因為今場他不止射失十二碼，阿仙奴先開紀錄一球，亦是他的「禮物」。



英格蘭聯賽盃8強︱阿仙奴互射十二碼氣走水晶宮。(路透社)

聯賽盃8強阿仙奴狂攻水晶宮未果 80分鐘角球攻勢對手擺烏龍

水晶宮今年5月擊敗曼城贏得英格蘭足總盃冠軍，2025/26球季延續強勢，先擊敗利物浦贏得社區盾，英超成績維持在上半版，聯賽盃亦再挫紅軍殺入8強。今場面對聯賽榜首的阿仙奴，即使陷入下風，槍手始終找不到打破缺口的機會。

事實上今場阿仙奴攻勢甚猛，全場17次射門、7次命中目標，水晶宮全靠門將禾達賓尼迪斯（Walter Benítez）左飛右撲屢救險球。直到80分鐘，阿仙奴再次靠死球攻勢破關。沙卡開出角球，守將卡拉費奧利頂下頭槌，沙列巴近門起腳，混亂中急於解圍的水晶宮，拿確斯卻「擺烏龍」將皮球送進網窩。

英格蘭聯賽盃8強︱水晶宮補時5分鐘由隊長馬克古希戲劇性扳平。(路透社)

水晶宮補時5分鐘戲劇性扳平 Kepa互射十二碼成英雄

比賽只剩下最後10分鐘，阿仙奴以為可順利過關，不料戰至補時5分鐘，水晶宮前場左路博得罰球，禾頓（Adam Wharton）開出以高波傳中，拿馬（Jefferson Lerma）頭槌接應頂向門前，隊長馬克古希（Marc Guehi）近門快腳射入，完場前為水晶宮扳平。

迪格蘭賴斯有個贏出比賽的最後一擊機會，可是射門亦是過不到今場演出精湛的禾達賓尼迪斯一關。捱完90分鐘，雙方立即互射十二碼，水晶宮有個「上咗身」的龍門，戲碼似乎向着他們在盃賽再次爆冷的劇本走。可是最終今場主角不是禾達賓尼迪斯，而是他的隊友拿確斯——雙方頭7輪、14位球員均射入，拿確斯挺身而出主射第8輪卻被阿列沙巴拿加救出，助阿仙奴在互射十二碼以8：7擊敗水晶宮。

水晶宮守將先烏龍再宴客 慘成出局罪人

這位法國守將今場先是擺烏龍讓阿仙奴開紀錄，繼而射失十二碼，不幸當上今場水晶宮輸波罪人。

阿仙奴擊敗水晶宮出線，他們在聯賽盃4強的對手，將會是另一倫敦大球會車路士。另一場準決賽戲碼，則為曼城對紐卡素。4強採主客兩回合制。

英格蘭聯賽盃︱4強賽程

首回合

1月14日 凌晨4時 紐卡素 對 曼城

1月15日 凌晨4時 車路士 對 阿仙奴



次回合

2月4日 凌晨4時 阿仙奴 對 車路士

2月5日 凌晨4時 曼城 對 紐卡素

