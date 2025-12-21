狼隊10連敗平英超聖誕最低分紀錄　中國主席下台能否改寫噩運？

狼隊今季失去根夏（Matheus Cunha）、艾洛利（Rayan Aït-Nouri）一前一後兩大主力，表現一落千丈。近季都在為護級掙扎，今季彷如「放棄治療」，英超開季17場至今未嘗一勝，目前只得兩分，追平英超球隊聖誕節最低分紀錄。

降班似乎已是劫數難逃，可是下半季如再不加把勁，種種恥辱紀錄可望「陸續有來」。副隊長杜靴迪（Matt Doherty）向隊友發出戰書：「我們想以奮戰至球季最後一刻，還是作為一班懦夫去被記住？」



英超︱狼隊周六主場0：2不敵賓福特，連續在英超吃下10場敗仗。（路透社）

狼隊17戰只得2分 追平英超聖誕節最低分紀錄

周六主場0：2不敵賓福特，狼隊連續在英超吃下10場敗仗，今季17場聯賽中有15場落敗，至今僅靠作客1：1賽和熱刺，主場1：1賽和白禮頓，取得兩分。

狼隊追平錫菲聯在2020/21球季創下的英超球隊戰至聖誕節最低得分紀錄，可是該季受新冠疫情影響延遲開季，球季到聖誕節時只踢了14場比賽，而狼隊已踢畢17場。錫菲聯最終雖然包尾降班，但下半季急起直追，獲得7場勝仗，累積23分。狼隊同時亦已追平錫菲聯該季的開季17場英超不勝紀錄。

英超︱狼隊球迷繼續向中國班主復星集團表達不滿。（路透社）

歐洲14個頂級聯賽中最差 只有塞浦路斯一球隊更差

狼隊以2分排在英超聯賽榜尾，與第19位的般尼，第18位的韋斯咸分別相距9分與11分；狼隊距離第17位的安全線足足相差16分，亦是英超戰至聖誕節的最大紀錄，舊紀錄是新特蘭在2005/06球季創下的11分。

17戰累積2分，放眼歐洲各國頂級聯賽，狼隊是14個歐洲足球前列國家的聯賽之中最差，較他們得分更少的球隊，要數到足球系數在歐洲排第15位、塞浦路斯的頂級聯賽球隊Paralimni。塞浦路斯聯賽由14隊競逐，15輪比賽後，Paralimni目前只得1分。

英超︱狼隊以沒有英超執教經驗的羅拔艾華士接手，領軍6場聯賽全數落敗。（路透社）

管理層謎之決定——開季4連敗與主帥續約3年 不足個半月後炒人

狼隊自從紐奴2021年夏天離任，近季屢次為護級炒教練。有趣的是，上季護級功臣佩雷拉（Vítor Pereira），今季在球隊開季4連敗之下，9月中仍獲管理層續約3年。然而11月初狼隊依然只得2分包尾，管理層還是選擇辭退佩雷拉。

11月12日，狼隊以沒有英超執教經驗的羅拔艾華士（Rob Edwards）接手，他領軍的6場聯賽，狼隊全數落敗。

英超︱狼隊執行主席施瑜周五宣布離任。（路透社）

球迷不滿頭號對象——狼隊執行主席施瑜宣布下台

愛隊表現低迷，狼隊球迷對班主復星集團大感不滿，多次叫口號、拉橫額，甚至指名道姓寫上：「Shi Out」，要求狼隊執行主席施瑜（Jeff Shi）下台。施瑜為復星國際副總裁及復星體育產業集團董事長，同時為狼隊執行主席，他在位10年，今輪賽前的星期五宣布離任，在球隊的職務暫時改由另一管理層史嘉英接手。

英超︱狼隊副隊長杜靴迪。（路透社）

副隊長杜靴迪：我們缺乏能夠贏出比賽的信念

施瑜這位「球迷公敵」下台，並未振奮狼隊士氣，球迷將發洩目標改為球員，比賽期間向自家球員高呼：「你無資格穿這件球衣」，副隊長杜靴迪直言，「這是我很長時間以來最差勁的感覺，你可看到比賽尾段球場已接近空無一人，而開賽時已不是滿座。我們一開始已缺乏能夠贏出比賽的信念。」他續稱：「我們近乎害怕勝出比賽，比賽期間，我們在領先時會很緊張，嘗試保住分數。」

主帥羅拔艾華士並未言棄，努力嘗試找尋勝利之門。杜靴迪則認為，球會需要在1月轉會窗重開時加入新血，與此同時亦需要陣中球員踢出應有表現，「我們需要每個人尋回上季的水平，去年這個時間我們亦是身處困境，明顯地今次情況更為惡劣。」他向隊友發出戰書：「我們想以奮戰至球季最後一刻，還是作為一班懦夫去被記住？」

假如下半季情況未能改善，狼隊有機會刷新打比郡在2007/08球季寫下的11分英超史上最低得分紀錄。