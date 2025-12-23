英超︱利物浦主帥史諾：伊沙克需長唞　避談1月增兵冀麾下奮戰

利物浦今季最昂貴收購伊沙克（Alexander Isak），對熱刺一仗遭對方守將雲迪雲鉸剪腳夾斷腳，球會今早證實這位瑞典國腳左足小腿骨折、足踝受創，已進行手術治理。

本周六（27日）主場對狼隊的賽前記者會，主帥史諾被傳媒追問時確認，伊沙克「將需要養傷一段長時間」。惟對於一月會否在轉會市場增兵或收回艾利洛等外借球員，他未作正面回應。



英超︱利物浦今季最昂貴收購伊沙克，對熱刺一仗遭對方守將雲迪雲鉸剪腳夾斷腳。（路透社）

全英國聚焦伊沙克傷勢 史諾估計「需養傷數月」

伊沙克遭夾斷腳，利物浦周一晚上發聲明，表示這位瑞典前鋒已順利完成手術，治理左足小腿腓骨骨折、足踝受創，但表明尚未設下康復時間表和歸隊日期，令人擔心他的傷勢是否十分嚴重。

整個英國都在關心伊沙克的情況，利物浦對狼隊賽前記者會上，傳媒第一時間追問主帥史諾，這位荷蘭教頭有備而來，未有說實時間，僅稱：「這將會是一次漫長的傷患（long injury）」，估計伊沙克需缺陣「數個月時間」（A couple of months），並指出，「無論對伊沙克本人還是球隊而言，都是一次很大、很大、很大的失望（a big, big big disappointment ）。」

利物浦證實伊沙克左腳骨折，足踝亦受創，並已經完成手術，面臨一段長時間休戰。（路透社）

利物浦主帥料伊沙克季尾可復出 狀態正回勇當下受傷實在不幸

史諾其後再指出，「我有信心他能夠（在季尾復出），對伊沙克來說這是一段極具挑戰和困難的時刻。他加盟新球會，感到非常興奮，渴望立即展示能力，但那根本不可能。當你在認真的水平沒有操練2至3個月，在英超你必須有頂級狀態才可影響球賽。」

「我們已知道那需要數個月時間，知道他需要時間慢慢來，當我們都看到他對韋斯咸和熱刺的入球，他已經愈來愈接近他在紐卡素時的水平，因此他現在受傷實在非常不幸。」

英超賽前記者會，史諾被傳媒追問會否收回外借的艾利洛時然大耍太極。（Getty Images）

避談1月會否在轉會市場增兵 問起回收艾利洛竟這樣答

確認伊沙克需要養傷一段日子之後，傳媒於是在記者會上再問史諾利物浦1月會否在轉會市場增兵，或從阿士東維拉回收不獲艾馬利重用的艾利洛。史諾不願正面回應，只說：「我的心思放在未來兩場比賽，再次是兩場困難的比賽，幸好是兩場主場比賽。」近日外界盛傳利物浦希望在1月簽入般尼茅夫翼鋒施美安，惟需與曼城、曼聯兩大對手競爭。

他呼籲麾下：「陣中可上陣的球員，現在是時候努力奮戰，加上球迷的幫助，讓我們取得盡可能的最佳戰果。能夠上陣的球員以及球迷必須付出一切，他們慣常都會這樣，這是我的專注點。」記者之後死心不息再次問起會否收回艾利洛，史諾仍不願作答，表示艾利洛目前是維拉球員，他理應效力至季尾，甚至耍太極稱：「可能要問返維拉」。

22歲的艾利洛是上任主帥高普的愛將，史諾接手後不獲重用，無奈今季外借維拉後亦未獲太多上陣機會，至今各項賽事合共僅上陣174分鐘，英超只得3次出場機會，2次是後備，唯一一次正選卻在半場便換出。

事實上，史諾職銜為主教練，而不是領隊，球會在轉會市場上的操作他基本上無權過問，傳媒一再追問史諾根本沒有用。過往記者會上當被問及球會轉會事務時，一貫都是不會正面回應。