沙田行山｜探索300年客家古村黃竹洋　登道風山賞靚景短程易走

黃竹洋村位於新界的沙田火炭與針草坳之間，由約十個祖籍寶安縣的戴姓客家人士於清朝乾隆年間（公元1736至1795年）建立，迄今已有三百餘年歷史，村子所處位置由於植了許多黃竹，村民遂取名「黃竹洋」。

距離：4.8公里；Google時間：1小時27分鐘



在火炭駿洋邨旁的黃竹洋街上走，看見黃竹洋的指示牌沿車路上山。到車路的盡頭會看見黃竹洋村徑的指示牌，之後便入村尾上山。

+ 6

之後都是完整的石路，只需跟著圖片和地圖便可以到信義神宗學院。（如果學院正常開放，記得入內打卡呀！）

下圖為其中一個重要分支點。沿路分支可留意樹上的指示。

+ 2

剛才山上的風景。▼▼▼

+ 4

走出大馬路便看見信義神宗學院，之後接上道風山路下山，並由排頭村小路往沙田市中心。

【本文獲「雞丁暟遊天下」授權轉載。】