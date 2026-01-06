曼聯炒阿莫林︱費查暫代職務　第5個費格遜年代舊將「捱義氣」

撰文：吳慕兒
出版：更新：

曼聯周一（5日）辭退在位14個月的主教練阿莫林（Ruben Amorim），並宣布由U18領隊費查（Darren Fletcher）暫代職務，直至找到一位正式的看守領隊為止。球會打算到球季結束，才公布正式主帥的名字。41歲的費查，已是第5個費格遜年代的曼聯舊將出任此職。

費查（Darren Fletcher）暫代曼聯主帥職務。（Getty Images）

後費格遜年代6帥5人季中被炒　全由曼聯名宿暫代職務

曼聯自傳奇領隊費格遜2013年退休，經歷莫耶斯、雲高爾、摩連奴、蘇斯克查、坦赫格及阿莫林6任主帥，除了雲高爾在季尾離隊，其餘5人均是季中被炒，全數要由名宿出任看守主帥。莫耶斯2014年4月被炒，本身已兼任教練的傑斯，出任看守領隊，他領軍4場，到雲高爾掌帥後繼續擔任他的副手。

到2018年摩連奴季中被炒，當年無頂級領隊願意接手之下，輪到另一費Sir舊部下蘇斯克查「捱義氣」頂上，不料他「試工」戰績太出色，領軍19戰14勝，獲轉任為正式領隊。不過未夠3年便遭辭退，由本身為教練團隊成員的另一名宿卡域克暫代，領軍3場，之後才由正式的看守領隊蘭歷克帶隊至季尾。卡域克在蘭歷克上場後，立即離隊，之後轉任英冠球隊米杜士堡主帥，直到2025年6月被炒。

費查退役後便以教練身份重返曼聯。（Getty Images）

矢志往教練路進發的費查

2024年10月坦赫格離任後，曼聯找上另一名宿雲尼斯達萊任看守主帥，領軍4戰3勝1和，雲佬很想留下來，甚至在曼聯聘用阿莫林後，仍想留隊，但阿莫林堅持全部用上自己班底，沒有雲尼斯達萊的位置。雲佬轉為執教李斯特城，在狐狸護級失敗後離隊。

今次輪到阿莫林季中被炒，由曼聯U18領隊費查暫時領軍。費查球員年代效力曼聯13年，5奪英超冠軍，並贏得歐聯。相對星味十足的傑斯、蘇斯克查、卡域克和雲尼斯達萊，費查在曼聯只屬平凡一員，他退役後矢志往教練之路進發。他在曼聯的仕途如坐火箭，2020年已重返曼聯執教U16梯隊，2021年1月1日升任一隊教練，同年3月竟再升任技術總監。

曾升任技術總監3年　第5個「捱義氣」的費Sir舊將

吊詭的是，2024年4月他的職位被韋確斯（Jason Wilcox）取代後，費查並未離隊，球會聲明當時僅稱他會「繼續在足球領導團隊擔任重要角色」，2025年夏天獲委任為U18領隊至今。當阿莫林被辭退，費查暫代其主教練職務。

暫時未知費查會領軍多少場，唯一肯定1月8日作客般尼一仗會由他帶隊。曼聯1月12日足總盃第三圈會主場對白禮頓，之後在聯賽大戰連場，1月17日上演曼市打吡主場迎戰曼城，1月26日作客榜首阿仙奴。費查一對18歲的孿生子積克（Jack）和泰勒（Tyler）均為曼聯一隊成員，上場英超1：1賽和列斯聯一仗，均在曼聯後備席上但未有上陣。

足球
曼聯（Manchester United）
英超（Premier League ）
阿莫林