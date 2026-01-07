曼聯炒阿莫林︱蘇斯克查勢感動重掌紅魔　與卡域克競逐看守領隊

曼聯再次季中炒教練，周一辭退阿莫林（Ruben Amorim）後，由U18領隊費查（Darren Fletcher）暫掌帥印。不過球季尚餘一半，曼聯計劃球季完結才聘用新帥之下，急需尋找一位願意帶隊至季尾的看守領隊。

「轉會大神」羅曼奴（Fabrizio Romano）消息指，前領隊蘇斯克查有興趣出任，ESPN、《每日郵報》均引述消息指，曼聯正從蘇斯克查和卡域克之間考慮，英國廣播公司（BBC）的說法則是蘇B、卡域克和費查三揀一。三個版本之中的最大公因數，都是曾執教曼聯3年的蘇斯克查。



蘇斯克查與昔日手下卡域克力爭看守領隊一職。（Getty Images）

蘇斯克查2018年曾回曼聯任看守領隊 「試工」表現出色獲「轉正」

自從傳奇主帥費格遜2013年退休，曼聯多次易帥，6位正式教頭之中，有5個均在季中被辭退。每逢交接期，都多得一班名宿「捱義氣」，出任暫代主帥或看守領隊，讓球會慢慢物色新教頭。

2018年12月當摩連奴被炒，正在挪威任教莫迪的蘇斯克查（Ole Gunnar Solskjaer），看到曼聯需要他，遂與球會解約，回到曼徹斯特。他出任看守領隊的戰績彪炳，領軍19戰14勝，為他贏得一份3年的正式領隊合約。蘇B「轉正」後球隊表現雖轉趨平淡，但聯賽成績持續進步，18/19領軍半季得第六，19/20得第三，20/21得亞軍兼晉身歐霸決賽。不知是否因管理層引入C朗拿度打亂部署，曼聯新球季狀態下滑，終在2021年11月離隊。當時正是由他教練隊團內的一隊教練卡域克暫掌帥印，直到看守領隊蘭歷克加盟帶隊至季尾。

蘇斯克查與卡域克會否一起重返曼聯？（Getty Images）

曼聯CEO已跟蘇B及卡域克洽談 看守領隊二選一

52歲的蘇斯克查，是曼聯3位看守領隊人選之中領軍經驗最豐富，他不是頂級主帥，勝在深愛曼聯，女兒Karna亦曾效力曼聯女子隊，相信他亦是最受球迷歡迎的選擇。從羅曼奴的帖文內容，足可再次反映他對曼聯的態度，「蘇斯克查對曼聯看守領隊的職位表示興趣，並且不在意合約長短。」

根據BBC的說法，「曼聯已就成為領軍至季尾的看守領隊一職，與費查、卡域克及蘇斯克查展開初步會談。」報道指「會談只是很初步」，「暫時未知誰是大熱門。」至於ESPN及《每日郵報》均指，曼聯行政總裁貝拉達（Omar Berrada）及足球總監韋確斯（Jason Wilcox）周二（6日）已分別與蘇斯克查及卡域克洽談，但不會在跟二人面對面傾談前下決定。

卡域克曾任教英冠米杜士堡兩季半。（Getty Images）

卡域克曾隨摩連奴、蘇B麾下 任教英冠米杜士堡兩季半

從總總跡象看來，蘇斯克查重返曼聯應是最熱門選擇。次熱門為44歲的卡域克，這位英格蘭中場球星2018年退役後留在曼聯，加入摩連奴的教練團隊，至摩帥同年12月被炒，卡域克曾短暫掌帥，直到蘇斯克查接任。

他留在蘇B的教練團隊，作為一隊教練，到蘇斯克查被炒時，再次短暫掌帥領軍3場，卡域克在蘭歷克上場後，立即離隊，之後轉任英冠球隊米杜士堡主帥，直到2025年6月被炒。蘇斯克查2021年離開曼聯後，之後數年未有任教，直至2025年1月出任土耳其球隊比錫達斯主帥，同年8月在歐協聯附加賽出局後被炒。

費查（Darren Fletcher）暫代曼聯主帥職務。（Getty Images）

費查經驗淺料機會不大 雲尼斯達萊不獲考慮

至於目前暫掌帥印的費查，則被視為看守領隊的冷門選擇。他在曼聯的仕途如坐火箭，2020年已重返曼聯執教U16梯隊，2021年1月1日升任一隊教練，同年3月竟再升任技術總監。吊詭的是，2024年4月他的職位被韋確斯取代後，費查並未離隊，球會聲明當時僅稱他會「繼續在足球領導團隊擔任重要角色」，2025年夏天獲委任為U18領隊至今。

當阿莫林被辭退，費查暫代其主教練職務，但他缺乏帶領一隊經驗，因此正路評估機會不及蘇B或卡域克。至於另一曾短暫掌帥的名宿雲尼斯達萊則基本上不獲考慮。