曼聯炒阿莫林︱加利佬：別再做實驗了　「曼聯不應為任何人而變」

2024年10月，曼聯辭退在位兩年半的坦赫格（Erik ten Hag），以威迫利誘從士砵亭撬走旭日初升的葡萄牙少帥阿莫林（Ruben Amorim）。說好的給他3年時間重建紅魔，時間不到一半便將他辭退。阿莫林在位14個月，曼聯又一次季中炒教練。

曼聯深知想追上對手必須改革，可是由坦赫格到阿莫林，均是「革命尚未成功」便要下台。深愛紅魔的前隊長加利尼維利呼籲母會「不要再做實驗」，是時候尋回曼聯的DNA。



曼聯辭退阿莫林。（路透社）

曼聯再次季中炒教練 後費Sir年代6帥第5人

曼聯光輝不再，一切亦是由傳奇領隊費格遜2013年退休說起。他的繼任人不好找，同鄉莫耶斯當年「越級挑戰」失敗，之前頂級名帥雲高爾、摩連奴同樣失敗收場，昔日隨費Sir麾下的名宿蘇斯克查「捱義氣」頂上，原本看似有點起色，管理層在轉會市場找C朗回來，結果只是愈幫愈忙，娃娃臉殺手亦是黯然退場。

於是乎曼聯轉向正在冒起的少帥埋手，先相中阿積士的坦赫格，繼而是阿莫林，只換來一次又一次失望。後費Sir年代以來曼聯的6位正式主帥，5人均是季中遭辭退，只得雲高爾一人帶至季尾才分道揚鑣。

阿莫林在曼聯的改革未成功便離任。（路透社）

前隊長加利尼維利：「曼聯不應為任何人而變，這些實驗要終止了」

曼聯名宿加利尼維利向母會勸諫：「這些實驗要終止了」。「我一直為這球會的價值而自豪——敢於冒險、刺激的足球，派出年輕球員，為球迷帶來娛樂。他們必須甘冒風險，有勇氣踢出進攻和進取的足球。」他續稱：「曼聯已經到了一個地步，需要一位符合球會DNA的領隊。」

他解釋，「巴塞隆拿永遠不會因為任何人而改變，我不認為曼聯應為任何人而改變。球會必須找一個富有經驗而願意踢高速、娛樂性高、進攻和進取足球的主帥。」阿莫林以3-4-3陣式在士砵亭帶來成功，同樣一招在曼聯身上遲遲未見效，領軍首季只得第15名，創曼聯在英超新低，今季較上季稍好，目前排第6位。加利佬感慨，「我以為他們能適應得好些，他們遲遲在這陣式表現差勁，讓我很震驚。」

前曼聯隊長加利尼維利認為，曼聯不應為任何人而變。（Getty Images）

連尼加指阿莫林「主動博炒」 曼聯應早知球員不適合3-4-3

前英格蘭名宿連尼加在podcast節目《The Rest Is Football》中直指阿莫林疑似「博炒」，「曼聯今次季中易帥，近乎是他（阿莫林）主動引發」，他分析，「阿莫林不太適合曼聯，而他對踢法很固執。球員不適合那種踢法，球會應該一早已知。」