劍擊香港公開賽｜佩劍重劍小將首登決賽台　1.9米新星驚喜闖決賽

「香港公開劍擊錦標賽」的決賽高台，出現兩名較為陌生的臉孔，先有男子佩劍的陳玟熹，初次晉身公開賽決賽，終不敵青年組隊友何柏霖。身高1米90、年僅15歲的重劍小將黃柏耀其後登場，挑戰大師兄方凱申，兩度激戰至抽筋，最終摘亞而回。



香港公開賽首日決出男子佩劍、男子重劍、女子花劍。（趙子晉攝）

香港公開賽男子重劍超過150人角逐，港隊主力何瑋桁、方凱申、吳浩天同處上線區域，換言之下半板變成混戰，15歲的黃柏耀的晉級線路避開一眾港隊師兄，把握機會連贏5場，生涯首次登上公開賽的決賽台。

從早上8時半開始，戰足12小時的黃柏耀難免有疲態，面對大師兄方凱申，兩度在台上戰至抽筋，需要教練及軍醫治理，最終依然以8：15完成賽事，摘亞而回。

黃柏耀（左）在決賽挑戰大師兄方凱申。（趙子晉攝）

黃柏耀在決賽兩度抽筋。（趙子晉攝）

就讀拔萃男書院中三的黃柏耀，做訪問似乎比打比賽吃力，從64強起連打6場淘汰賽，他明顯筋疲力竭，去到決賽「已經無力打」，能夠走上決賽台全因心態夠鬆，「從小組開始都沒有太大壓力，打到淘汰時心理壓力增添一點，自己都可調節過來，再放開一點，最後走到上決賽台。」

黃柏耀身高190厘米。（趙子晉攝）

15歲小將在本地公開賽踏上頒獎台，無疑是一大驚喜，是否黃柏耀生涯最重要的獎項，他支吾以對，「我從沒想過來到頒獎台，我要點時間消化....」幼稚園開始執劍，疫情前轉打重劍，練習惟因疫情而斷斷續續，近年轉換新環境終取得突破，分齡賽成績穩步上揚，今年6月首次獲得分齡賽少年組（17歲以下）獎項，10月再成為港隊青年軍一分子，到年尾更驚喜獲獎，半年極速成長實在要時間消化。

黃柏耀成為港隊「小師弟」後，體驗大世界的衝擊，對劍擊上的成長也有幫助，「今年才U17（分齡）獲獎，然後再入體院（訓練），與更多港隊成員交流，感覺沒有太特別，反而早前在香港打青年世界盃，看到外國劍手不同的打法、時機，都可以好好參考。」

黃柏耀半年內極速成長。（趙子晉攝）

劍擊香港公開賽｜陳玟熹首闖決賽 冀亞青再創佳績

18歲的男子佩劍代表陳玟熹，非首次登上公開賽的頒獎台，卻是第一次踏上決賽台，不敵隊友何柏霖獲得亞軍，他賽後謙稱把握「靚線」的機會。經過文憑試的洗禮，就讀香港大學社會科學一年級的玟熹，把更多時間放在劍擊上，剛在德國戰畢青年世界盃，即使現時不是全職運動員，但訓練量與全職無異。「轉不轉全職這問題一直糾結着我，若然做了全職也不可以再轉（兼職）回來，加上大學比DSE（文憑試）輕鬆得多，平時都是返學及練習，盡量返足每一節。」

陳玟熹。（趙子晉攝）

陳玟熹自小學三年級轉打佩劍至今，近年戰績有目共睹，曾在亞少賽獲獎，如今升上青年組後，自言各方面亦有所成熟，「以前（少年組）的打法或比較心急、粗枝大葉，從2023年進入體院訓練後，更多時間雕琢技、戰術，慢慢改善，現在劍道上控制更好。」玟熹以亞青賽頒獎台為目標，同時希望在團體與隊友打出佳績。

陳玟熹（左）首次登上本地公開賽決賽。（趙子晉攝）

陳玟熹不敵隊友何柏霖摘亞軍。（趙子晉攝）

香港劍擊公開賽首日賽果



公開組男子重劍

冠軍：方凱申 亞軍：黃柏耀 季軍：吳浩天、ROSLANDER KASPER

公開組男子佩劍

冠軍：何柏霖 亞軍：陳玟熹 季軍：謝匡泓、YAO CHUN YUAN（中華台北）

公開組女子花劍

冠軍：鄭曉為 亞軍：關渝澄 季軍：陳諾思、符妤名

