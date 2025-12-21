劍擊香港公開賽｜方凱申打足12小時重劍封王　全運挫折反思劍擊路

「四強都Okay啦，有啲獎金袋落袋就走啦....」香港隊男子重劍代表方凱申賽後笑言。

「香港公開劍擊錦標賽」的男子重劍項目多達逾150名劍手參賽，從今早8時半開打，打足12小時，方凱申克服連場硬仗，稱霸香港公開賽男子重劍。

上月在啟德體育園上演的全運會，方凱申自責表現不佳，賽後苦笑道：「抱歉享受不了主場的氣氛。」相隔一個月，凱申先在國際賽季首站加拿大躋雙料八強，然後今日再在香港公開賽奪冠，這名男重直言受全運的挫折所啟發。



香港公開賽首日決出男子佩劍、男子重劍、女子花劍。（趙子晉攝）

一年一度的「香港公開劍擊錦標賽」在亞洲國際博覽館舉行，公開組男子重劍是最多劍手參與的項目，超過150人，今早8時半已經開賽。

方凱申小組全勝，以4號種子晉身淘汰賽，他與港隊隊友何瑋桁、吳浩天同處上線區，注定硬仗連場，晉級路上先後擊敗新加坡、中華台北及師弟徐浤展，晉級四強。與隊友吳浩天碰頭，雙方互不相讓，接近打足三節3分鐘，最後15：13力克隊友過關，決賽鬥年僅15歲小師弟黃柏耀，凱申當然沒有因此放軟手腳，更加集中精神，方凱申以15：8再下一城，稱霸今年的香港公開賽。

方凱申面對年僅15歲的小將黃柏耀，沒有手軟。（趙子晉攝）

打足12小時奪冠，方凱申坦言體能上有點吃不消，四強面對吳浩天時更有想過就此作罷，但有把聲音在腦海出現，抹走放棄的念頭，「打台灣（16強）一場有點『拉車』，我告訴自己：『唔理咁多，總之俾盡就完。』然後四強打阿天（吳浩天），大家交手多年，未打都知道十分疲累，我都曾飄過：『四強都Okay啦，有啲獎金袋落袋就走啦。』換轉是國際賽8進4，豈不是放過獎牌的機會，我不想自己後悔，總之俾盡，勝負我不太在意，就撐下去。」

方凱申。（趙子晉攝）

方凱申說着與小將黃柏耀的交手過程，如何傾盡全力，何時鬆、何時緊，更建議小師弟不要「Skip Leg Day」，侃侃而談，與上個月在啟德體育園戰畢全運會團體賽的模樣，相距甚遠。

戰畢全運會不久後，方凱申前往加拿大溫哥華展開新賽季，凱申力挫世界排名第四的意大利劍手，晉身八強，惜與獎牌只差一步，其後轉戰團體賽，夥何瑋桁、吳浩天、劉昊峯再度躋身八強，似乎方凱申迅速擺脫低潮。經過全運的挫折後，令他反思自己的劍擊路如何走下去。

（趙子晉攝）

「即使在全運『累街坊』，隊友們好好，都十分體諒我，但如果我想繼續打，我就不可以這樣子，在這段（全運與加拿大站之間）短時間中，我反覆思量，我定位是什麼？我在打什麼？教練（Gauthier Grumier）都給予我不少想法及啟發，他潛移默化改變了我對比賽的想法，總之在場上盡做，堅持自己認為對的事就足夠，不用太介懷結果。」

場上做好自己，俾盡，是方凱申全運後的得着。（趙子晉攝）

方凱申自2022年世界錦標賽8強後，相隔3年多再衝擊國際賽獎牌，或許結果同樣未如人意，至少再次認定自己有能力，並點清未來的劍擊路，「以前打入八強，總覺得自己有點幸運，不太值得，但今次的感覺好實在，尤其是經歷高高低低後，今次八強彷彿向我自己說：『其實我都唔差！』就算在世界舞台，也有能力與不同強手對碰。」

方凱申贏得今年第二次本地賽冠軍。（趙子晉攝）

繼今年3月摩洛哥站後，港隊男重加拿大站同樣晉身八強，男重教練Gauthier Grumier該站不斷轉排陣，方凱申、何瑋桁、吳浩天、劉昊峯都有機會上陣，今次八強對四子意義不同，「上次（摩洛哥站）峯仔（劉昊峯）像是沒有上場，今次不同，大家都打過，有時峯仔上陣，甚至挺身而出，有時由瑋桁守尾，我的壓力又減輕了，這次八強大家也有貢獻，大家的關係又有點昇華。」