花劍世界盃巴黎站｜蔡俊彥險挫俄羅斯闖16強　張家朗32強止步

香港女子花劍隊在主場出擊，男子隊則在法國巴黎出戰世界盃。香港隊兩大星將張家朗與蔡俊彥直接晉身正賽，本文將持續更新港將的成績。



男子花劍世界盃巴黎站，香港隊派出12名劍手參賽，世界第一的蔡俊彥與張家朗直接晉身正賽圈，何承謙﹑鄭鐵男﹑林浩朗等未能從資格賽突圍，僅得兩名港將角逐巴黎站冠軍。

蔡俊彥。（中國香港劍擊總會）

蔡俊彥同樣面對俄羅斯劍手，與Aleksandr Kerik爭晉級，雙方初段得分梅花間竹，打成6：6，Ryan連續兩劍反攻得手，其後連失4分，蔡俊彥加快節奏再搶2分，追成10：10平手，Ryan乘勢連取3分，結果以15：11力克對手，晉級16強。

張家朗。（中國香港劍擊總會）

張家朗次圈鬥俄羅斯劍手Egor Barannikov，兩人同樣是左手將，節奏同樣明快，家朗起初連失3分，及後即時反撲，反超前7：4，家朗曾經領先4分，中段被追成11：11。張家朗嘗試推快節奏，反倒再失分，落後12：14，張家朗在危急下連取2分，追成14：14，最後惜負一劍，無緣晉級。

巴黎站花劍世界盃｜張家朗蔡俊彥攜手過關

張家朗率先登場，首圈與中國劍手費嘯天交手，張家朗未遇太大威脅，開賽僅半分鐘已經領先至10：2，結果以15：7輕取對手，全場僅花103秒過關。早前贏得福岡站世界盃冠軍的蔡俊彥隨後登場，對日本的永野雄大，Ryan大部分時間領先，永野一直緊咬比分，一度收窄至1分落後，蔡俊彥關鍵分未有手軟，維持領先優勢，結果以15：9過關。