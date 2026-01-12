西超盃｜麥巴比輸波疑拉隊走人　阻隊友列隊向巴塞致意被批欠風度

西班牙超級盃決賽本港時間周一（12日）凌晨於卡塔爾上演，巴塞隆拿在入球大戰中以3：2擊敗老對手皇家馬德里，近4屆賽事三度捧盃。不過頒獎期間發生小插曲，當巴塞球員準備上台領獎時，皇馬球員基利安麥巴比向隊友掦手，叫隊友不要列隊致敬欲拉隊離場，被指有失風度。



皇馬今場有麥巴比傷愈歸隊先列後備。不過36分鐘先由巴塞拉芬夏比洛尼打破僵局，上半場補時階段雙方入球更梅花間竹出現，先有雲尼斯奧斯祖利亞左路突破為皇馬扳平1：1，兩分鐘後利雲度夫斯基單刀破網再為巴塞領先，但補時6分鐘干沙路加西亞藉一次角球混戰射入，攻入補時階段第3個入球，雙方打和2：2返更衣室。

西超盃決賽，皇馬麥巴比後備上陣被巴塞法蘭基迪莊踢中，後者領紅牌。（Getty Images）

換邊後兩隊繼續對攻，73分鐘拉芬夏禁區外起腳，省中皇馬球員收死門將高圖爾斯。麥巴比76分鐘上陣，在補時階段被法蘭基迪莊踢中小腿，令對方領紅，但未能為皇馬平反敗局。

麥巴比疑似拉隊走人片段：

頒獎禮上亞軍皇馬先領獎，巴塞球員先列隊致敬，但當巴塞球員準備上台時，有鏡頭影到麥巴比數度揚手示意隊友離場，阻止隊友向巴塞列隊致敬。皇馬教練沙比阿朗素賽後鼓勵球員：「今場只是一場比賽，亦是球季眾多項比賽當中，最不重要的一場，希望大家向前看，盡快收拾心情。」