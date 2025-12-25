足球熱話︱皇馬巴塞球場鬥到法庭　西甲班霸涉長年付「球證費」

每當球賽出現球證判決的爭議場面，球迷不時開玩笑說某隊忘記付「球證費」。不料現實中出現了，而且牽涉其中的更是西班牙勁旅巴塞隆拿。

巴塞涉嫌在2001至2018年間，向時任球證技術委員會（CTA）副會長尼格爾拿（José María Enríquez Negreira）相關公司支付840萬歐元。巴塞宣稱那筆錢為聘用尼格爾拿為「顧問」的費用，尼格爾拿亦否認受賄以影響球證判決。案件仍在審理中，然而巴塞宿敵皇家馬德里為事件升溫，正式要求獲得巴塞2010至2018年期間的財務紀錄。



巴塞會長拿樸達今個月12日才為尼格爾拿案上庭作供。（路透社）

巴塞「球證費門」事件再升級 皇馬索財務資料由球場鬥到法庭

巴塞會長拿樸達今個月12日才為尼格爾拿案上庭作供，聖誕節前夕，包括《馬卡報》、《阿斯報》在內的多份西班牙報章均報道，皇馬在巴塞隆拿法院提出要求，公開巴塞2010至2018年期間的財務紀錄。

皇馬表明立場，希望將事件追查到底，如今更進一步，要求法庭交出巴塞與尼格爾拿相聯公司的財務資料文件。《阿斯報》報道指，根據球證艾斯查達（Xabier Estrada）公開的資料，皇馬正式向法庭要求以下文件：

巴塞隆拿2010至2018年間的內部審計報告，當中涉及向「Dasnil 95 SL、Nilsad SCP、 Soccercam SL、Best Norton SL、Tresep 2014 SL及Radamanto SL」共5間公司的付款紀錄。皇馬同時要求取得負責相關審計報告者的名字，以及巴塞內部相關負責人是誰。

巴塞隆拿與皇馬長年為球場上競爭對手，如今鬥到上法庭。（Getty Images）

足以動搖整個西班牙球壇的貪污案

單是尼格爾拿一案本身，已足以動搖整個西班牙球壇。皆因尼格爾拿離任前所屬的球證技術委員會（CTA），正是屬於西班牙足總麾下。前會長魯比爾斯在女子世界盃決賽頒獎台強吻女足球員艾莫素一事，已盡揭西班牙足總內部醜態，再加上一宗尼格爾拿貪污案，更為西班牙足球最高級別聯賽在執法上的管治、透明度和誠信帶來疑問。

事件最初在2023年2月經西班牙電台Cadena SER節目中爆出，同年3月23日歐洲足協公布會調查事件，4月3日歐洲足協會長施費連（Aleksander Čeferin）形容，尼格爾拿案是他所見過的「最嚴重個案之一」。2024年5月巴塞隆拿法院最初拒絕接納貪污罪行的假設，至同年9月法官阿古爾尼宣布擴大調查範圍及搜集進一步證據。案件目前仍在調查中，未有定案。

「球證費門」主角——西班牙球證技術委員會（CTA）副會長尼格爾拿（左）。（Getty Images）

皇馬緊咬機會置巴塞於地死

巴塞隆拿與皇家馬德里兩大班霸，基於球會背景與歷史因素，早已長年針鋒相對，加上兩軍同為西班牙甲組聯賽班霸球隊，球場內外均要競爭一番，兩隊每逢在聯賽對碰，均會被稱作「國家打吡」。

今次皇馬的最新舉動，毫無疑問希望趁機找到置巴塞於死地的機會。當法庭調查似乎在向「無事終了」方向發展，皇馬不願放手，一定要從巴塞的財務報告和內部審計紀錄中追查到底。畢竟只要巴塞一旦罪成，艱苦經營的球會聲譽肯定一朝盡喪。