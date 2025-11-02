西甲｜皇馬大勝　麥巴比梅開二度賀金靴獎　雲尼斯奧斯射失12碼

西甲豪門皇家馬德里延續國家打吡氣勢，憑剛獲頒歐洲金靴獎的麥巴比梅開二度，在主場以4：0輕取華倫西亞，四連勝穩坐西甲榜首。



西甲 皇家馬德里4：0華倫西亞。 （Getty Images）

比賽初段皇馬迅速掌控節奏，19分鐘麥巴比操刀12碼冷靜射入，為主隊先開紀錄，之後他接應傳中凌空抽射入網，個人梅開二度。隨後皇馬再獲判罰12碼，上仗被調離場後一度發脾氣的雲尼斯奧斯請纓主射卻被門將撲出，錯過讓麥巴比完成帽子戲法的機會。皇馬再有比寧咸及艾華路費蘭迪斯各建一功，鎖定4：0賽果。

主帥沙比阿朗素賽後再次被問及雲尼斯奧斯的情況，他強調球隊對此無問題：「麥巴比是球隊的頭號劊子手，像今晚這種情況，球隊會依照既定安排決定。」他並讚揚對方今晚踢了一場好波。

另外，麥巴比在賽前一晚剛獲頒2025年歐洲金靴獎，他在2024/25球季以31個聯賽入球力壓士砵亭射手約基利斯及利物浦的沙拿，成為歐洲第一。麥巴比在去季34戰攻入31球、累積62分（西甲入球系數x2.0），成功力壓在葡超（入球系數x1.5）攻入39球、累積58.5分的約基利斯。這亦是繼C朗拿度在2014/15球季後，再有皇馬球員奪得金靴獎。

2025歐洲金靴獎前十

| 排名 | 球員（球會） | 入球 | 係數 | 積分 |

| 1️⃣ | 麥巴比（皇馬） | 31 | ×2.0 | 62.0 |

| 2️⃣ | 約基利斯（士砵亭） | 39 | ×1.5 | 58.5 |

| 3️⃣ | 沙拿（利物浦） | 29 | ×2.0 | 58.0 |

| 4️⃣ | 哈利卡尼（拜仁） | 26 | ×2.0 | 52.0 |

| 5️⃣ | 利雲度夫斯基（巴塞） | 25 | ×2.0 | 50.0 |

| 6️⃣ | 列迪古（阿特蘭大） | 25 | ×2.0 | 50.0 |

| 7️⃣ | 阿歷山大伊沙克（紐卡素） | 23 | ×2.0 | 46.0 |

| 8️⃣ | 馬莫殊（法蘭克福／曼城） | 22 | ×2.0 | 44.0 |

| 9️⃣ | 夏蘭特（曼城） | 22 | ×2.0 | 44.0 |

| 🔟 | 比列夫（格拉茲／摩納哥） | 24 | ×1.75 | 42.5 |