ATP香港公開賽布力克挫穆薩迪封王　晉身世界前10創薩克歷史一頁

香港公開賽雖然只是ATP 250級別賽事，但正值新一年首個大滿貫澳洲網球公開賽開始之前，仍吸引了世界排名第7的穆薩迪（Lorenzo Musetti）、第11的布力克（Alexander Bublik）、前世界第5的魯比夫（Andrey Rublev）、前世界第8的卡真諾夫（Karen Khachanov）等好手來港，為澳網備戰。

周日維園上演的決賽，正是由頭兩位種子球手對壘，2016年由俄羅斯轉籍哈薩克的布力克以7：6、6：3擊敗穆薩迪封王，他賽後笑言，新一年的目標是晉身世界排名頭10位，想不到第一項賽事後，目標便達到了。



ATP香港公開賽︱布力克挫穆薩迪封王。（鄭子峰攝）

ATP香港網球公開賽男單決賽 布力克挫穆薩迪奪冠

來自意大利的穆薩迪，周五在8強以6：4、6：4淘汰香港球手黃澤林，周六再擊敗本港累積不少球迷的魯比夫，同日與同樣在今次賽事表現出色的布力克爭冠。這位23歲意大利球手打法靈活多變，不過面對身高1.96米的布力克，今仗無計可施，布力克不止發球及擊球力量強大，憑凌厲的底線抽擊順利直落兩盤擊敗對手，在香港賽封王，奪得他第9項巡迴賽冠軍，亦是自2025年6月以來的第5冠。

賽前世界排名第11位的布力克封王後稱，「今個球季唯一目標，就是晉身世界排名前10位，今年第一周便贏得錦標，晉身頭10位。如果你在去年4月跟我說，我絕對不會相信你，但很榮幸我做到了，希望好勢頭可以繼續下去。」去年3月，他的世界排名一度跌至82位，低潮中失去自信，幸好他一步步捱過來，9個月後登上生涯新高。

布力克今年首項賽事即達晉身世界前10目標 哈薩克男將史上首人

布力克去年下半季表現出色，贏得4個冠軍，今次在香港整個賽事只失一盤下封王，贏得實至名歸。目前網球男單世界排名第10位球手是英國的德拉柏（Jack Draper），他累積2990分，今屆賽事前布力克累積2845分，香港賽奪冠獲得250分後，布力克較德拉柏高出105分，以3095分升上第10位，成為哈薩克歷來首位晉身世界前10位的男子網球手。

23歲的穆薩迪長年表現穩定，卻連續在7項晉身決賽的賽事獲得亞軍，對上一次奪冠已經要數到2022年。不過他奪得亞軍所獲的165分，足以讓他由世界排名第7升上第5，生涯首度晉身世界前5位。

ATP香港公開賽︱布力克與穆薩迪在頒獎禮期間都顯得很開心。（鄭子峰攝）