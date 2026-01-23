NBA｜勇士失占美畢拿主場不敵獨行俠　居里狂轟38分仍回天乏術

金州勇士在美國時間周四（22日）主場迎戰達拉斯獨行俠時再傳傷兵，前鋒古明加（Jonathan Kuminga）因左膝不適退場，居里（Stephen Curry）獨力擔起進攻重任，全場27投14中、三分球15投8中，轟下38分仍無法逆轉戰局，勇士最終以115：123吞下2連敗。



勇士在占美畢拿（Jimmy Butler）報銷後戰力吃緊，古明加第二節3投全中攻下10分卻提前傷退，球會隨後證實為左膝痠痛，本場確定不回歸，所幸評估並非結構性重傷。易籃後居里第三節火力全開單節13分，率隊打出12：2攻勢，一度以89：84反超進入決勝節。

但第四節局勢急轉直下，獨行俠在狀元郎費勒（Cooper Flagg）帶領下先後打出10：0與11：0攻勢，合計29：12的高潮鎖定勝負。勇士戰績下滑至25勝21敗，落後西區第7木狼達3場。

此役勇士僅3人得分上雙，進攻火力明顯不足；獨行俠則由納治馬素（Naji Marshall）轟下30分，費勒與克里斯蒂（Max Christie）各得21分，成功帶走勝利。

