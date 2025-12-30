籃球熱話︱林書豪闖NBA突破世俗眼光　退役儀式周杰倫驚喜開金口

今年8月，37歲的林書豪（Jeremy Lin）宣布退役。這位由哈佛大學走到NBA賽場的美籍華裔球員，曾向世人展示學業優等生不一樣的籃球旅途亦能成功。他在NBA浪跡多年雖不能穩佔常規正選，但曾隨多倫多速龍贏過冠軍指環，也曾有過一段為人津津樂道的「林來瘋」（Linsanity）。

他退役前效力的台灣職業籃球大聯盟（TPBL）球隊新北國王，高掛他的7號球衣，他的好友周杰倫驚喜亮相，還贈他一曲《說好不哭》。



新北國王高掛林書豪的7號球衣，好友周杰倫驚喜亮相還贈他一曲《說好不哭》。（Instagram）

林書豪闖NBA未竟全功 留下一段難忘「林來瘋」（Linsanity）

林書豪在征戰NBA早期留下一段「Linsanity」，可惜在紐約人的好勢頭，未能在生涯延續下去，9年NBA生涯效力過8支球隊，總是個來去匆匆的過客，2019年因緣際會隨速龍贏得總冠軍，大部分時間始終與主力沾不上邊。

他在NBA累積攻入5567分，2042次助攻，1338個籃板，場均得11.6分，4.3助攻，2.8籃板，已是繼姚明後，得分最多的華裔球員。之後到中國轉戰CBA，仍一度想重返NBA懷抱，2021年加盟勇士的G聯盟球隊Santa Cruz Warriors，無奈傷患與年齡所限而夢碎。

林書豪闖NBA初期，在紐約人留下一段難忘的「林來瘋」（Linsanity）。（Getty Images）

重返台灣與弟並肩作戰 在新北國王圓滿退役

林書豪2023年回到父母的祖家台灣，先是效力高雄鋼鐵人，2023年9月隨弟弟林書緯腳步加盟新北國王，首季已助球隊贏得P. League總冠軍。之後新北國王加入新成立的TPBL，2025年6月林書豪成為常規賽最有價值球員，並領軍贏得TPBL總冠軍兼當選總決賽MVP。

今年8月底林書豪宣布退役，結束15年職業球員生涯，當時他在Instagram感言：「做為一個職業運動員，我們一直知道『退休』就在不遠處。過去職業生涯的15年，我明確的知道有一天我會需要離去，但如今真的要跟籃球說再見，仍然是我這輩子最難的決定。」

林書豪與弟弟林書緯一起為新北國王贏得TPBL總冠軍後與父母合照。（Instagram）

挑戰世俗眼光亞洲人體型登NBA舞台 「是我這輩子最大的榮耀」

他感恩能踏上全球最強大的NBA舞台：「能夠在最耀眼的燈光下與最猛的對手對抗，並且挑戰世俗眼光中對於我這樣體型條件所認定的可能性，是我這輩子最大的榮耀。我實現了小時候以為不可能的瘋狂夢想：在全世界的球迷們面前打球。我一直都還會是那個充滿童心，碰到籃球就覺得是最鮮活的自己。」

「這一路走來，有太多人因為我犧牲奉獻。謝謝堅信著我的你們，一路相隨陪伴，跟我一起慶祝高光時刻，但在我失落的時候也陪伴我站起來。這是一段我非常不想結束的旅程，但我知道是時候了。我永遠會懷念在你們面前打籃球的每個時刻，但我們所共同擁有的遠超于（於）籃球。對於未來的一切，我們一起向前看。」

新北國王高掛林書豪7號球衣。（Instagram）

新北國王高掛林書豪7號球衣 「Wow這真的發生了」

11月28日新北國王在主場新莊體育館高掛林書豪的7號球衣，他在IG分享：「在聖經中，數字7代表著完美與完成。能在家人、朋友、球迷，以及一路陪我走到現在的隊友們圍繞下退休我的球衣，對我來說，是籃球生涯一個完美而圓滿的句點。」

「老實說，為自己慶祝其實有點彆扭，也需要時間慢慢消化這一切，但我很清楚，我真的、真的滿懷感恩。我已經付出了我所能付出的一切，能夠有你們一路相伴，對我來說是無上的榮幸與祝福。看看上帝透過我、為我所成就的一切！謝謝 @newtaipeikings 給我這麼特別的一夜。謝謝所有在幕後為這兩場重要活動辛苦付出的人。謝謝特地前來、撥出寶貴時間與我一同慶祝這個週末的你們。更謝謝過去十五年來，每一位支持過我的人。Wow這真的發生了。#7 正式高掛在球館上空。」

是否退役已考慮3、4年 為多陪孩子決意結束生涯

林書豪的好友周杰倫，以神秘嘉賓身份亮相，與全場球迷合唱他的名曲《說好不哭》。林書豪之後在球迷見面會與有幸到場的777名球迷逐一拍照留念，並親自說明原本仍想繼續打下去，可是希望抽多點時間陪伴孩子，而且傷患問題嚴重，他其實對是否退役已考慮3、4年，最終在身體狀況漸差下不得不在今夏引退。