NBA球星穿搭｜Tyrese Maxey從街頭到學院風 輕鬆駕馭六種穿搭風格

NBA費城76人球星Tyrese Maxey在2025年11月21日對陣密爾瓦基公鹿隊的比賽中，轟下了驚人的54分生涯新高，用如疾風般的速度、穩定外線與毫不退縮的態度，再次證明他已正式進入NBA頂尖後衛的討論範圍，也可說是儼然已成為了費城76人隊的大哥之一。



而在球場之外，Maxey同樣用自己的方式展現個人魅力——他的私服穿搭乾淨、可成熟可街頭，也又帶點學院氣質，是新生代球員中值得注意的風格指標之一。今天，JUKSY就帶來Tyrese Maxey的六種穿搭風格介紹，各位球迷粉絲們不妨趕快筆記起來吧！

Tyrese Maxey 是誰？

在進入穿搭話題前，我們先來聊聊Tyrese Maxey的背景故事。Maxey於2020年NBA選秀以首輪第21順位加入費城76人。從替補小將到現在已經是球隊核心，他的成長速度幾乎用「跳級」來形容都不為過。速度、爆發力、外線穩定度與成熟的球商，使他成為當今聯盟進步最快、話題度最高的後衛之一。

（IG@tyresemaxey）

而在球技之外，Maxey的穿搭也逐漸形成獨有風格。他擅長運用寬鬆比例、經典學院元素、特殊材質與低調配件，完全符合他陽光、乾淨又充滿能量的個人形象。

Tyrese Maxey 穿搭（點擊放大瀏覽）👇👇👇

+ 3

1. 格紋羽絨 × 冬季混搭

第一套造型展現Maxey在秋冬的層次感掌握。他外搭拼接格紋羽絨外套，內裡選擇亮紅色高領增加視覺重點，下半身以寬版卡其長褲營造鬆弛感。手提的New Balance球鞋與格紋小包讓整體多了溫度與細節，是非常具親和力又有個人特色且注重顏色配置的冬季Look。

2. 棒球外套 × 丹寧的乾淨型男

這套呈現Maxey最常見的「乾淨型男」範本：黑色棒球外套內搭白色上衣呈現簡約的視覺，下身搭配了刷淡的直筒丹寧褲呈現顏色上的跳脫，同時還與領帶的感覺互相碰撞，在休閒中又帶有點正式成熟感；而腳上的粉灰黑拼接球鞋增添街頭味，手上的綠色旅行包則讓造型瞬間再有亮點跳出。這可以說是球員通道裡最「平衡」的Maxey。

同場加映：男士穿搭｜想成為男神不要只穿黑褲！盤點5種白褲穿搭造型提案（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 16

3. 奶油色調的巴黎休閒街頭

全身奶油卡其色色調讓整體視覺輕盈乾淨。卡其色的寬褲 + 多口袋造型背心的組合很有街頭休閒感，但整體的搭配方法讓造型依然簡潔也不會太浮誇，內裡的白色背心讓層次更清爽。而Maxey搭配的墨鏡與串珠項鍊，充滿法式街拍的自在氛圍。

4. 變形蟲套裝的高階街頭感

全身變形蟲花紋的套裝對一般人來說相當難駕馭，但Maxey靠著乾淨髒辮髮型、金屬配件和珍珠項鍊以及白背心，成功中和了圖騰的強烈感。這套造型大膽、有態度，是Maxey偶爾會展現的進階穿搭版。

5. 針織背心 × 寬褲的紳士風

灰色針織背心搭配白襯衫，呈現清爽俐落的大人質感。他選擇全黑寬版長褲延伸比例，並以具存在感的大尺寸腕錶作為整套的亮點配件。如果想營造出成熟男人的樣貌，這套Maxey的穿搭相信可以帶給你靈感。

6. 復古學院常春藤風

最後一套是最具Maxey個人風格的造型之一。深藍色衛衣搭配白襯衫內搭，營造純正的美式大學風，而藍格紋寬褲讓整身更有復古紳士味。手上的綠色手袋延續他對「大容量包款」的喜愛，整體既休閒又細膩。

場上場下，Maxey的魅力正在全面展開！

TyreseMaxey已經不只是76人的未來，他正在加速成為NBA新世代後衛的代表人物。而在球技大躍進的同時，他的穿搭也同樣充滿能量與個人風格。當一個球員能把場上與場外都玩得漂亮，那就代表他的時代，正要開始。

同場加映：韓流第一人權志龍究竟有何魅力？一文看清8大G-Dragon穿搭特色（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 24

延伸閱讀：

SGA、J-Dub、Chet：NBA 雷霆三巨頭的場外造型也在打出冠軍級表現！

【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】