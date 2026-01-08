NBA︱鷹隊將崔楊格交易至巫師　只待聯盟拍板　一個年代的終結

NBA傳來重磅交易消息，包括ESPN及籃球記者Shams Charania在內的報道均指，阿特蘭大鷹隊將陣中頭號巨星崔楊格（Trae Young），交易到華盛頓巫師，以換來基斯柏（Corey Kispert）和CJ麥高林（CJ McCollum）。



NBA︱鷹隊將崔楊格交易至巫師。（Getty Images）

鷹隊將崔楊格交易至巫師 球隊踏入新時代

27歲的崔楊格，自2018年NBA選秀首輪第5位獲獨行俠揀中，隨即被交易到鷹隊，過去7年半以來，一直是球隊靈魂人物。他4度入選NBA明星隊，3度領軍殺入季後賽，2020/21球季更率隊晉身東岸決賽，可惜他因傷錯過Game 4和Game 5，Game 6復出難阻公鹿以4：2勝出。過去兩季，他在個人數據上持續突破，惟球隊均與季後賽擦身而過。

ESPN報道指出，華盛頓巫師管理層為球隊尋找年輕骨幹，相信今次交易有望在球隊重建之中邁向發現新階段。今次交易亦可讓2018年一手促成他加盟鷹隊的Travis Schlenk重聚，Schlenk目前為巫師的球員人事部副總裁。

NBA︱崔楊格今季不時因傷未能上陣（路透社）

鷹隊為何放走頭號球星？

崔楊格是鷹隊頭號球星，也是NBA內巨星之一，為何阿特蘭大願意在他當打之年放走他？根據ESPN分析，鷹隊在一班年輕球員相繼冒起，作賽風格更流暢，勢踏入一個新時代；而崔楊格離隊後，可為鷹隊騰出薪酬空間，財政上提供較大彈性在未來數月追逐高薪球員，主要目標包括獨行俠的安東尼戴維斯（Anthony Davis）。

鷹隊目前在東岸排第9位，可是今季當崔楊格在陣時，球隊只得2勝8負，於是他的經理人與鷹隊總經理Onsi Saleh上周策劃相關交易。過去數月當鷹隊決定不跟崔楊格續約後，一直跟他的經理人就崔楊格前途展開對話。

鷹隊教練有口難言 未能回應交易有原因

鷹隊周三擊敗塘鵝一仗後，教練史奈達（Quin Snyder）便稱：「我知道你們現在都有問題問我，但我不能談論亦不能回應。」史奈達有口難言，是因為這宗交易尚未獲聯盟批准。崔楊格去到2026/27球季完結，合約價值尚餘9500萬美元。

崔楊格今季季初受膝部內側副韌帶傷患所困而避戰，近日再因右側股四頭肌問題過去6仗未有上陣。他是鷹隊在3分球（1295個）和助攻（4837次）的隊史紀錄保持者，隊友古爾 （Mouhamed Gueye）形容他是「鷹隊的傳奇」 。今季崔楊格10次為球隊上陣，平均得19.3分，8.9次助攻，1.5次籃板。他在常規賽生涯平均每場得25.2分，9.8次助攻，上季以11.6次場均助攻榮登助攻王。