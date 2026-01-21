NBA｜占美畢拿韌帶撕裂賽季報銷 勇士1.1億美元續約恐如倒錢落海
【NBA勇士】壞消息來了！勇士資深球員占美畢拿（Jimmy Butler）遭遇右膝前十字韌帶撕裂，賽季報銷！
占美畢拿右膝已經遭遇三次大傷，2018年遭遇過右膝半月板撕裂，2024年遭遇過右膝內側副韌帶扭傷。這個膝蓋真是命苦。
勇士周一（19日）主場以135：112大勝熱火比賽第三節，占美畢拿右膝受傷，在隊友攙扶下返回更衣室，隨後宣布不回再返回場上。
賽後，因傷離場的占美畢拿不忘關心球隊，他轉發了球隊的贏波的帖文，祝賀球隊取勝。 大家都以為這是一個好的信號，原本球隊也表示次日才會發布最新消息。但NBA資深記者Shams Charania的消息就來了。
去年交易截止日前，勇士交易來占美畢拿，並和他續約2年總值1.11億美元的合同。他本賽季的薪酬是5413萬美元，下賽季還有5683萬美元。這份合同的價值基本上是難以實現了，今季報銷，下季亦要經歷一輪復健，加上已年屆36歲，有很大的再傷風險。
本賽季至今，占美畢拿為勇士出戰38場，場均出戰31分鐘，場均可以得到20分5.6籃板4.9助攻1.4搶斷，投籃命中率52.1%，三分命中率37.6%，罰球命中率86.4%。雖然看上去還可以，但許多人都認為占美畢拿沒有付出百分百的努力，他還可以打得更好。
不過現在這一傷，似曾相識的一幕又回來了，上賽季占美畢拿受傷，古明加頂替。而現在古明加因為沒有機會已經提交了交易申請。現在的情況對於勇士來說是令人心碎的消息，在交易截止日之前，他們可能會改變原本的長短期計劃，同時現在缺少了占美畢拿情況變得更複雜了。
