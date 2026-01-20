NBA明星賽艾迪杜高普當錫領銜東西岸　勒邦占士21年正選紀錄終結

20日，NBA正式公布了2026年洛杉磯全明星正賽的正選陣容。「字母哥」艾迪杜高普（Giannis Antetokounmpo）和當錫（Luka Doncic）領銜東西岸全明星陣容，41歲的勒邦占士（Lebron James）連續21年當選全明星正選的紀錄在今年終結。



本屆全明星賽將採用全新賽制，由兩支美國本土球員隊伍與一支國際球員隊伍（即世界隊）展開角逐。三支隊伍將進行循環賽制，每場比賽12分鐘，共進行四場。每支隊伍至少由八名球員組成。

與往屆相同，24位全明星球員（東西部各12人）包括各分區五名正選球員，以及各分區七名後備球員（由NBA主教練投票選定）。今年全明星球員不分位置選出，兩支美國本土球員隊伍的分組方案將於後續公布。

三個投票團體共同決定了今年全明星賽的正選陣容，其中球迷投票佔50%，NBA現役球員投票佔25%，媒體投票佔25%。球迷投票中，當錫以3402967票當選全明星票王，艾迪度高普以3218398票領跑東部。

最終，東岸先發陣容名單為艾迪度高普（公鹿）、謝蘭布朗（Jaylen Brown/塞爾特人）、布朗臣（Jalen Brunson/紐約人）、根寧咸（Cade Cunningham/活塞）和麥斯（Tyrese Maxey/76人），西岸正選陣容名單為當錫（湖人）、居里（Stephen Curry/勇士）、基捷斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander/雷霆）、祖傑（Nikola Jokic/金塊）和雲班耶馬（Victor Wembanyama/馬刺）。由於賽制改變，他們可能會重新搭配。

勒邦占士未能進入本屆全明星的正選陣容，他在球迷投票中排名西岸第八，球員投票排名西岸第八，媒體投票排名西岸第九。

此前，勒邦占士已連續21年入選全明星陣容並全部為正選，創造NBA歷史紀錄。他也是NBA歷史首位在40歲及以上年齡入選全明星正選陣容的球員。

自2003年以狀元秀身份登陸NBA，勒邦占士僅在新秀賽季落選全明星，此後的職業生涯中，他共10次成為全明星票王。

勒邦占士無緣2026年明星賽正選。（Getty images）

在上一年的全明星投票中，勒邦占士進入正選名單，此外，居里、杜蘭特（Kevin Durant）也同時入選。那時候，很多球迷期待能夠在賽場看到三人合體。

但勒邦占士最終因腿部及腳踝不適，退出全明星正賽，引起很多球迷及球員不滿，認為他不應該臨近比賽開始才宣佈退出，如果早些宣佈可以給其他人遞補的機會。

今年，勒邦占士和杜蘭特雙雙無緣全明星正選，占士、杜蘭特和居里合體的可能性將愈來愈低。

居里（左起）、勒邦占士、杜蘭特。（Getty images）

在全明星正選陣容公布後，勒邦占士在社交媒體轉發祝賀隊友當錫入選。

勒邦占士發限時動態恭喜隊友當錫。（Instagram@kingjames）

本賽季，兩人所在的洛杉磯湖人目前取得25勝16負。勒邦占士共代表湖人出戰24場比賽，場均貢獻22.6分5.9籃板6.9助攻。當錫出場33場，場均得到33.3分7.5籃板8.6助攻。

2月16日，2026年NBA全明星正賽將在洛杉磯正式開賽。

