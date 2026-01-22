NBA｜雷霆以20分大勝公鹿　基捷斯阿歷山大攻入40分命中率超八成

【NBA】在雷霆客場122：102擊敗公鹿的比賽中，基捷斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander、暱稱SGA）19射16中，三分2中2，罰球7中6，拿下40分7籃板11助攻，個人已經連續115場得分20+。



同時，本場比賽他的真實命中率高達90.6%。據統計，這是基捷斯阿歷山大第2次以至少90%真實命中率拿下40+，控衛中僅次於居里（Stephen Curry）（９次）、艾榮（Kyrie Irving）。

基捷斯阿歷山大今天的命中率非常之高，達到了84.2%。作為外線球員，今天這樣的出手數，還有如此之高的命中率，在NBA歷史上來說也是一個賽季只會出現差不多一次的。

根據數據，歷史上至少出手19次以上，命中率在基捷斯阿歷山大之上的有過27次，和他一樣19中16的有21次。算下來，一個半賽季的NBA才會有一場這樣高效的個人表現。

近十幾年的有祖傑（Nikola Jokic）、拿芬（Zach LaVine）、伯爾特（Jakob Poeltl）、「字母哥」艾迪杜高普（Giannis Antetokounmpo）、布朗（Jaylen Brown）、特倫特（Gary Trent Jr）、威廉臣（Zion Williamson）、梅利（Jamal Murray）、禾倫（T.J. Warren）、哥頓希活（Gordon Hayward）、K湯臣（Klay Thompson）。

數據來源：Basketball-Reference

說實話，看到這個名單的時候還有些意外，因為是限定了至少出手19次，命中率84%以上，也就是投19個，需要得命中16球。幾個內線不太驚訝，但這裏還出現了拿芬、布朗、Ｋ湯神、梅利等人。像Ｋ湯神是20投17中轟下44分、梅利是25投21中拿下50分，特倫特19中17的44分。

SGA的表現確實是一個字，穩，不顯山不露水，就是30多分到手，就像他在紀錄片裏面說道的，他上賽季場均得分都超過30分了，如果某一個夜晚只拿到30分，嚴格來說他都沒達到自己的平均水準。

今季SGA場均出場33.3分鐘，有32分4.4籃板6.3助攻1.3搶斷，投籃命中率55.5%，三分39.9%，場均命中1.9記三分，罰球89.1%，真實命中率66.8%，進攻效率121.8，防守效率105.7。基捷斯阿歷山大就是高效的代名詞。

作為今年全明星唯一拿到全部99張媒體票的球員，基捷斯阿歷山大至少是把那些報道他的媒體記者們打服了！

【本文獲「籃球大圖」授權轉載，微信公眾號：nbadatu】