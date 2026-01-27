U23亞洲盃｜小國足回京球迷熱情接機　門神李昊：爭取未來贏冠軍

剛剛在2026年U23男足亞洲盃歷史性奪得亞軍的中國隊，周一（26日）抵達北京大興國際機場，有大批球迷到現場接機。



亞洲盃上表現出色的中國隊門將李昊說：

中國足球還沒到最光明的時候，我們要繼續努力，爭取未來贏取冠軍。

當日下午，大興國際機場國際到達出口附近擠滿了球迷，他們身穿紅色球衣，揮舞着「一起戰鬥」「為中國而戰」「讓對手忌憚未來」等標語，「青春無畏，國足揚威」「歡迎英雄凱旋」的口號聲此起彼伏。

球員們出來時，中國足協副主席兼秘書長袁永清、小球迷代表等為他們戴上花環，現場的歡呼聲達到頂峰。球迷們排成長隊等待簽名，李昊、拜合拉木等球員有求必應。

「沒想到會有這麼多球迷，看到這麼多人來接機非常激動，感謝他們的支持。」李昊表示，他對沒有獲得本屆亞洲盃最佳門將並不在意，「個人獎項對我不重要，我更在意沒有拿到冠軍。未來把冠軍拿下來，那才是中國足球最光明的時候。」

中國隊後衛胡荷韜說：「我們取得這樣的成績要感謝整個團隊。這次留有遺憾，未來要將遺憾轉化為動力。也是因為有了球迷在後面支持，我們會更有動力。」

本屆U23亞洲盃小組賽期間，中國隊隊醫姚康因眼疾被迫離隊回國，他也前來接機。隊伍專門給他帶了一塊獎牌，現場頒給了他。「醫生不讓我多看電視，但我還是把中國隊的比賽看完了，非常激動。我就是做了分內的事，感謝主教練還掛念着我，把榮耀給我留了一份。」姚康說。

中國隊離開後，仍有部分球迷久久沒有離去。一位球迷表示：

一個人不是功成名就的時候最輝煌，而是經歷了長期失望和絕望後，開始甦醒、看到希望的時刻最輝煌。對於中國足球來說，我覺得就是現在。

