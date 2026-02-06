台維斯盃｜黃澤林領港隊維園出擊　鬥芬蘭Now TV免費直播

去年9月的台維斯盃，維多利亞公園網球場出現一片紅海，香港隊力克烏茲別克，獲得世界I組附加賽資格。香港隊在2月7日及8日再於維園出戰，惡鬥頭號種子芬蘭，力爭相隔超過30年再闖世界I組。



黃澤林即將再度代表香港隊參與台維斯盃。（資料圖片／夏家朗攝）

由黃澤林領軍的香港男子網球隊，去年9月在主場鬥烏茲別克，力克對手晉級，獲得世界I組附加賽的資格，港隊繼續由黃澤林領銜，夥拍鄭肇致、朱鍇泓、王子夫、程銘燦﹑譚善恆，惡鬥芬蘭再爭晉級。

中國香港網球總會今日（28日）公布，球迷們可購買售價$100港元的「Team Hong Kong」打氣套裝，除了包含打氣上衣及毛巾外，同時附送入場門票一張，若球迷想欣賞兩日賽事的話，需要購買兩套以選擇不同日子。

購買「Team Hong Kong」打氣套裝連結

黃澤林參與台維斯盃。（夏家朗攝）

台維斯盃世界I組附加賽：香港對芬蘭



日期：2026年2月7至8日

地點：維多利亞公園網球場

香港隊陣容：黃澤林、鄭肇致、朱鍇泓、王子夫、程銘燦﹑譚善恆

入場方法：可購買「Team Hong Kong」打氣套裝換取門票，如欲觀看兩天賽事，必須分開購買兩套

直播平台：Now 630台



台維斯盃世界I組附加賽：香港對芬蘭賽程



2月7日下午2時

單打：鄭肇致 對 維達寧

單打：黃澤林 對 華沙



2月8日下午2時

雙打：黃澤林／鄭肇致 對 尼高拉斯沙美倫／卡奧高維達

單打：黃澤林 對 維達寧

單打：鄭肇致 對 華沙

