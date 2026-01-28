澳網女單三號種子歌芙爆冷負絲慧杜蓮娜 躲角落「掟拍」全被播
撰文：中天新聞網
名列本屆澳網女單三號種子的歌芙（Coco Gauff），昨（27日）爆冷輸給烏克蘭名將絲慧杜蓮娜（Elina Svitolina），賽後她在以為沒有鏡頭的地方砸拍發洩，未料卻遭轉播單位拍到當場播出，她事後也在社群上看到這段畫面，並強調「這些畫面沒有必要播出」。
歌芙昨天在女單8強直落兩盤不敵絲慧杜蓮娜，比賽結束後，她被捕捉到自己在走廊旁一處矮牆失控砸拍，像是在釋放自己的憤怒情緒，而這一幕卻被轉播單位給拍下，畫面隨後在網絡上曝光。
不過歌芙認為，這些畫面其實沒有必要播出：
我試著走到一個我以為沒有攝影機的地方，因為我其實不喜歡摔球拍。
她透露，自己曾在法網摔過一次球拍，當時就告訴自己以後不會再在場上這麼做了，因為那不是一個好的形象。
歌芙表示，自己特意離開場地、避開團隊，找了一個場外的地方宣洩情緒：「他們都是很好的人，他們不應該承受那些，我也知道自己情緒比較激動，所以我就花一點時間走開，去發洩一下，我不覺得那是壞事，就像我說的，我不想在場上、在小朋友面前那樣做，但我也知道自己需要把情緒釋放出來。」
