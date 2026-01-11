乒乓球︱樊振東外公揭小胖「唔輸得」：得第二名他就哭，一定要贏

樊振東由2024年底退出世界排名兼沒有再在國際賽上陣開始，中國國家乒乓球男子隊的戰績不再如昔日無可撼動，2025年世界盃冠軍由巴西的卡達雲奴贏得，世錦賽男子雙打沒有一對隊合能晉身4強。

離開國家隊超過一年，樊振東會否重披中國隊戰衣仍是撲朔迷離，查問小胖不得要領，早前樊振東帶領效力的德甲球會薩爾布呂肯出戰德國盃決賽當日，內地傳媒在廣州到訪他外公陳曉河的家，這位老人家娓娓道出外孫成為頂級乒乓球手之路。



樊振東。（Getty Images）

樊振東乒乓啟蒙教練：小學成績全滿分 要說服父母讓兒子繼續打球

要成為頂級運動員，無論在全球任何地方都很困難，樊振東家境普通，父母亦無運動員背景，小時候讀書成績卓越，一度令父母躊躇應否讓他繼續打乒乓球。畢竟爸爸樊友平是昔日理科高考狀元，之後在華南理工大學畢業，希望兒子升讀大學亦很正常。

樊振東就讀的母校、廣州體育職業技術學院教練張敏憶述，小胖在2006至2008年到該校受訓，並指出：「他小學考試都是考滿分的，每次訓練後，他爸爸還要給他補文化課。」學業成績優秀，令樊家爸媽猶豫應否讓兒子繼續打球，張敏提出給予兩年時間再作決定，笑稱廣州從此少了一個「學霸」，卻添上一個奧運冠軍。

她讚揚，「樊振東訓練非常刻苦，優點是手感好，有力，能吃苦。教練布置的訓練任務，他都能完成，是一個非常自律聽話的孩子。」

樊振東小時候十分可愛。

樊振東外公：「如果得了第二名，他就哭。一定要得到冠軍」

樊振東的外公陳曉河，也許是家中少數由一開始已支持小胖往乒乓球運動員之路邁進的成員。陳曉河是退休工人，樊振東小小年紀已經到體校就讀，還常常主動加操，天未亮外公已陪伴他到球球館熱身和操練。陳曉河接受內地傳媒訪問時再次提及，樊振東在童年時已十分好勝，「他小時候打球的時候，如果得了第二名，他就哭。一定要得到冠軍，他就高興了。」

表妹陳玨丹更視表哥樊振東為榜樣，「東東哥在我心目中一直都是一個榜樣，他也一直鼓勵我，比如說在我面對選擇的時候，我要堅定自己的選擇，不能放棄！這樣才能距離自己的目標越來越接近。」

外公揭樊振東小時候「唔輸得」，乒乓球比賽得第二名就會哭。

網民紛讚賞：「永不服輸的血性助樊振東實現超級金滿貫」

看到樊振東外公和表妹的訪問，網民紛讚賞：「樊振東從小就很優秀！」「小胖從小優秀到大！」「小胖，從小就是自強不息，好勝心強大，人沒有野心當不上將軍，他心想事成，如今樊振東，萬眾矚目，名揚海外，站上世界最頂峰！」「就是這樣永不服輸永遠爭勝的骨子裏的血性和精神助力樊振東實現了世界乒壇首位且唯一超級金滿貫！」

目前在德國打球的樊振東，仍只得28歲已贏盡奧運、世錦賽、世界盃三大賽。乒乓球「超級金滿貫」是指一個球員在同一屆奧運會以及世界乒乓球錦標賽（團體、單項）上均獲得兩個項目的冠軍，且這個冠軍必須在同一個年份獲得，而樊振東是首位也是目前唯一一位集齊奧運、世界錦標賽、世界盃、世界軍人運動會、WTT大滿貫、亞運會、亞錦賽、亞洲盃、巡迴賽總決賽、全運會、全錦賽、WTT總決賽、WTT冠軍賽於一身的超級金滿貫選手。