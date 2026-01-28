澳網︱38歲祖高域「幸運」晉4強　追尋25次贏大滿貫靠穆薩迪傷退

38歲的祖高域（Novak Djokovic）追尋第25次贏得大滿貫之路，幾乎在今屆澳洲網球公開賽（澳網）幻滅，8強對穆薩迪（Lorenzo Musetti）一戰，他在頭兩盤完全無法應付這位較他年輕15年的意大利球手，連敗兩盤後，卻在對手第三盤早段受傷退場，才得以晉身4強。



穆薩迪今屆澳網打出生涯代表作，無奈在快要晉級4強時傷出。（路透社）

澳網8強穆薩迪領先祖高域兩盤下受傷 哭着退場觀眾心碎

早前來港在ATP香港網球公開賽獲得亞軍的穆薩迪，在今屆澳網打出生涯代表作，8強面對曾10次贏得澳網的祖高域，準備十足的穆薩迪以6：4、6：3連贏兩盤，眼看勝利在望，可是距離生涯首次打入澳網準決賽「這麼近，那麼遠」，第3盤早段穆薩迪卻不幸大腿受傷。

第3盤落後1：3的穆薩迪，經醫療暫停治理後，仍未能發球及正常移動，只好退出賽事。他到網前與祖高域握手，哭着離開賽場，甚至要由團隊成員攙扶，全場觀眾看得心碎了。賽後記者會，穆薩迪傷心得再次落淚。

祖高域直認對手穆薩迪表現遠勝於他。（路透社）

祖高域：「我已在回家路上，他表現遠勝我」

賽後祖高域承認，穆薩迪今仗表現遠勝於他，「今晚我已在歸家路上，除了對他感到抱歉，我也不知道說什麼好。衷心祝願他早日康復，毫無疑問，今天贏得應該是他。」

祖高域力爭第25次贏得大滿貫之路，幸運地在今屆澳網得以延續，世界排名第5的穆薩迪首奪大滿貫的希望，卻又一次受傷患打擊而幻滅。去年法國網球公開賽4強面對艾卡拉斯（Carlos Alcaraz），他已曾因傷戰至第4盤被迫退賽。

穆薩迪繼去年法網4強再次傷退

他在賽後記者會上表示，今仗在第二盤已經受傷，成功捱過再贏一盤，卻在休息坐下來期間痛楚加劇，無法繼續作賽，「老實說，我現在無法用言語來形容感受或在此時此刻受傷有多痛苦。」

即使如此，今仗對穆薩迪而言，傷感之中仍有值得紀念的地方，「我從未想像對祖高域能領先盤數2：0，打出如此一戰而領先，最終卻被迫退賽，我實在無法想像。」他隨即補充，「當然，這真是很痛苦。」這位年輕意大利球手天才橫溢，無懼任何對手，最大的敵人，卻是傷患。