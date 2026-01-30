澳網｜張帥梅頓絲晉級女雙決賽　莎巴蘭卡將與列巴堅娜女單爭冠

2026年澳洲網球公開賽29日展開多場半決賽的爭奪，中國老將張帥搭檔比利時選手梅頓絲（Elise Mertens）直落兩盤晉級女雙決賽；女單頭號種子莎巴蘭卡（Aryna Sabalenka）與5號種子列巴堅娜（Elena Rybakina）分別戰勝烏克蘭選手絲慧杜蓮娜（Elina Svitolina）和美國選手皮古娜（Jessica Pegula），會師女單決賽。



張帥/梅頓絲直落兩盤擊敗對手

女雙4號種子張帥/梅頓絲當天以6：3、6：2戰勝柴原瑛菜（日本）/施禾娜莉娃（Vera Zvonareva，俄羅斯），晉級決賽。張帥賽後笑言：

這是我們第二次在大滿貫搭檔就第二次進決賽，我們應該一直搭檔下去。

她們決賽的對手是7號種子Anna Danilina（哈薩克）/古歷妮（Aleksandra Krunic，塞爾維亞），後者以7：6(2)、3：6、6：4擊敗達布洛夫絲基（Gabriela Dabrowski，加拿大）/Luisa Stefani（巴西）。

沙巴蘭卡、列巴堅娜以2：0擊敗各自對手，會師決賽

女單賽場，莎巴蘭卡延續強勢表現，以6：2、6：3擊敗絲慧杜蓮娜，連續第四年闖入澳網女單決賽。她賽後表示，這是一項不可思議的成就，但任務還沒完成，自己必須繼續保持侵略性，在關鍵分上給對手施加壓力。

另一場半決賽中，列巴堅娜以6：3、7：6(7)力克皮古娜。第二盤列巴堅娜一度握有多個賽點卻未能提前終結比賽，雙方鏖戰至「搶七」才分出勝負。列巴堅娜賽後坦言：

比賽非常緊張，但自己在膠着時刻仍努力為每一分而戰，最終頂住壓力鎖定勝局。

澳網周五（30日）將迎來兩場男單半決賽，頭號種子艾卡拉斯（Carlos Alcaraz）將遇上德國名將阿歷山大薩維列夫（Alexander Zverev），衛冕冠軍冼拿（Jannik Sinner）將迎戰10屆冠軍祖高域（Novak Djokovic）。

