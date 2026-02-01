利物浦大勝紐卡素有洋蔥　干拿迪喪父提早歸隊踢出爭氣一仗︱英超

利物浦英超主場對紐卡素，焦點與話題多多，自從伊沙克（Alexander Isak）去年夏天加盟紅軍，雙方球迷場外倍添火藥味。今仗攻入兩球的艾基迪基（Hugo Ekitike）表現最為亮眼，不過今次想談論的主角是中堅干拿迪（Ibrahima Konaté）。

利物浦今季以破紀錄的4.5億英鎊大肆擴軍，買入伊沙克、艾基迪基、域斯三大貴價貨，同時放走大班高普班底球員，成績不進反退，遲遲未與球會續新約的干拿迪表現大倒退，成為眾矢之的。盛傳獲皇家馬德里招手的干拿迪，持續受到批評，兩星期前更傳來喪父噩耗。



干拿迪的補時入球，助利物浦4：1大勝紐卡素。（路透社）

干拿迪喪父正在放恩恤假 為戰紐卡素提早歸隊

干拿迪隨即回法國為父親辦理後事，利物浦備戰對紐卡素期間，他仍在放恩恤假。主帥史諾賽後透露，「他度過艱辛的兩個星期，或許目前仍是困難時刻。上星期尾段我們通過電話，說他計劃在今個星期結束後歸隊，那意味着他不能出戰今仗。可是當他看到球隊防守的問題（上周英超聯賽2：3負般尼茅夫），今個星期初他打電話給我，說：『我想回來幫球隊對戰紐卡素』。他星期三歸隊，跟我們練習了兩課。」

史諾讚揚，「今天他不止攻入一球，亦踢出一場精彩比賽，球迷整場比賽都非常欣賞他的表現，當然到最後他取得入球時更是如此。賽後他返回更衣室，隊友同樣對他欣賞有加。」

干拿迪入球一刻。（Getty Images）

法國中堅3次拒絕利物浦新約 持續低迷今場踢出爭氣一仗

事實上，利物浦今季防守表現相對上季贏得英超冠軍時大幅滑落，左右閘陣容變動以外，干拿迪長期踢來患得患失，亦是致命原因。他的合約季尾屆滿，已3度拒絕紅軍開出的新約，很大機會今季後離隊。種種揣測與傳聞之中，他選擇提早結束喪假歸隊，更踢出今季個人最佳一仗，完場前在補時3分鐘為利物浦射成4：1的入球，只是錦上添花。

干拿迪入球後，深知他處境的隊友逐一送上祝賀，連門將艾利臣亦特別跑足全場到另一方底線跟他擁抱。這位巴西門將相信是隊中最了解干拿迪此刻心情的人，2021年艾利臣的爸爸在家鄉溺斃，同樣曾經歷突然喪父之痛。當所有隊友在慶祝後離開，干拿迪與The Kop看台的利物浦球迷互動慶祝過後，獨自步回球場之際終忍不住哭了出來，隊長雲迪積克抱一抱他加以安慰，干拿迪這個球場硬漢還是不住在抹眼淚。

干拿迪慶祝過後默默落淚。（影片截圖）

干拿迪慶祝入球後痛哭 史諾：我們總在困難時刻互相照顧

史諾指出，「他在這個困難時刻取得入球，是件美好的事。這支球隊一直在顯示，每當經歷困難時刻我們總會照顧彼此，這正是過去數天隊友對干拿迪所做的。正因如此，當他入球時所有球員都很開心，據我所知這是干拿迪加盟以來首次在晏菲路取得聯賽入球。」

干拿迪本人則稱，「我無法用言語來形容目前感受。過去兩星期對我和家人來說都是非常困難，這是人生必經的一部分，卻非常難以接受。我們別無選擇。」他之後在Instagram上載數張對紐卡素一仗的個人照片，深情地以利物浦著名的口號加上一句阿拉伯語悼念父親：「爸爸，你永遠不會獨行，未來見（You Will Never Walk Alone PAPA ❤️🕊️ In Sha Allah）。」