西甲︱皇馬辭退沙比阿朗素　在位僅8個月　引發利物浦球迷狂想

去年6月，當皇家馬德里宣布由沙比阿朗素（Xabi Alonso）出任新主帥，接替離隊的安察洛堤，大家都期待這位同樣踢而優則教的少帥，帶領皇馬再闖高峰。

可是他的領軍表現不似預期，近期屢次傳出帥位不穩的消息，至西班牙超級盃不敵巴塞隆拿後，終被辭退。



西甲︱皇馬辭退在位僅8個月的沙比阿朗素。（路透社）

曾是歐洲最炙手可熱少帥 領利華古遜後水漲船高

沙比阿朗素由轉型當教練後，已備受外界期待。2019年他重回母會皇家蘇斯達當預備組主帥，領軍表現大獲好評，至2022年到德甲發展，出任利華古遜主帥，領軍在2023/24球季首奪德甲錦標，同季亦贏得德國盃，歐霸獲得亞軍。沙比麾下的利華古遜不止力壓長年壟斷德甲的拜仁，更踢出煥然一新的風格，一躍成為各大豪門追逐的新教練人選。

獲得多間球會招手，球員年代成就極高的沙比，私下曾表明只會執教昔日曾效力的球會，換言之，就是從皇家馬德里、利物浦和拜仁慕尼黑3大球會之中取捨，適逢3球會均正需要易帥，沙比決定多留在利華古遜一季，利物浦聘用荷蘭人史諾，拜仁獲曼城前隊長高柏尼掌帥。至安察洛堤終在2025年5月底離任，執教巴西國家隊，沙比阿朗素以教練身份重返班拿貝。

西甲︱皇馬與沙比阿朗素分道揚鑣。（路透社）

萬眾期待下出任皇馬主帥 在位僅8個月失望中離任

萬眾期待下接棒，沙比未能糾正皇馬在安察洛堤麾下的問題，球隊整體感覺不進反退，西甲半季19輪累積45分，落後巴塞隆拿4分排第二位。皇馬內部不滿他的聲音已持續一段時間，西班牙超級盃決賽2：3不敵巴塞後僅一天，沙比阿朗素終被辭退，在位僅8個月。

沙比領軍下，皇馬在34場比賽中勝出24場，上月10人應戰下主場0：2不敵切爾達後，被主場球迷喝倒采，當時已曾觸發球會召開緊急會議，商討沙比的前途。其他令球會失望的戰果還包括去年9月以2：5大敗予馬體會，以及歐聯聯賽階段分別敗予利物浦和曼城。

他的職位會由皇馬B隊教練，亦是沙比的前利物浦及皇馬隊友艾比路亞（Alvaro Arbeloa）接替。艾比路亞由2020年開始已回到皇馬青年軍出任梯隊教練，惟之前未曾在成年球隊掌帥。

西甲︱沙比阿朗素離開皇馬後，會否重返利物浦？（路透社）

沙比阿朗素為何被炒？

沙比在西甲及歐聯領軍成績不差，皇馬為何突然季中把他辭退？西班牙與英國傳媒不約而同提出西班牙超級盃決賽前的一幕——沙比阿朗素與陣中王牌前鋒麥巴比為戰術而爭辯，他與會長佩雷斯周一同樣有分歧，於是在當日較後時間決定分道揚鑣。西班牙足球專家Guillem Balague形容，今次是「一個有清晰理念的教練與一班只想按本能而戰的球員之間的衝突」。

皇馬在聲明中稱，「沙比阿朗素是皇馬傳奇，他一直代表球會的價值觀，未來亦會繼續受到所有皇馬球迷愛戴。皇馬永遠是他的家。球會感謝沙比阿朗素及他的整個教練團隊在這段時間的投入和努力，祝願他們在人生新階段一切好運。」

西甲︱沙比阿朗素被指在西班牙超級盃決賽前與麥巴比為戰術爭辯。（Getty Images）

麥巴比發文多謝沙比 利物浦球迷的瘋狂猜想

盛傳與沙比為戰術爭辯的麥巴比，在Instagram限時動態發文向沙比致謝：「時間雖短，但為你而戰和在你身上學習均是榮幸。多謝你從第一天開始已給我信心，我會銘記你是一個理念清晰和足球知識豐富的領隊。祝你在新一章一切好運。」

沙比阿朗素匆匆離開皇馬後，再次引發不少猜想。他曾與利物浦擦身而過，目前正值大量紅軍球迷對教練史諾不滿，利物浦會否趁機會辭退史諾，迎接昔日紅軍英雄沙比歸來？