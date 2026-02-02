足球轉會｜狼隊再簽中國球員　小國足徐彬加盟　料先外借累積經驗

英超球會狼隊日前宣布，中國國腳徐彬正式加盟，將於今賽季的餘下時間外借低組別球隊，同時保留為狼隊U21出戰的資格，以此積累英格蘭聯賽經驗。



資料顯示，徐彬2004年5月2日出生於湖南省益陽市，場上司職中場位置。徐彬2014年進入恒大足球學校就讀，並接受專業訓練。2022年，徐彬在廣州隊完成職業生涯首秀，先後代表廣州隊出戰過中超、中甲聯賽和足協盃賽事，累計出戰43場並貢獻5次助攻。2025年1月，因廣州隊退出職業聯賽，徐彬以自由身加盟青島西海岸足球俱樂部，並很快成為球隊的主力球員，隨青島西海岸在上賽季中超聯賽獲得第九名。

狼隊ins官宣中國球員徐彬加盟（Instagram@wolvesacademy）

在國家隊層面，徐彬先後代表國足參加過亞足聯U20亞洲盃和U23亞洲盃，並曾入選過國家隊的集訓名單。在前不久結束的U23亞洲盃賽事中，徐彬作為場上隊長，隨中國U23男足獲得亞軍，創下歷史最佳成績。徐彬個人的表現也備受外界認可。

狼隊史上和中國球員頗有淵源，何朕宇、戴偉浚、楊明洋等人都曾在狼隊預備隊效力。截至目前，狼隊已連續8個賽季參加英超。不過今季狼隊戰績不佳，在英超中僅取得1勝5和18負，排在榜末，距離尾四降班區外的諾定咸森林已有18分差距，極有可能在本賽季降班。

