英超︱曼聯末段連失兩球　錫斯高入球絕殺富咸　卡域克領軍3連勝

曼聯易帥後，看守主帥卡域克（Michael Carrick）上任後領軍接連擊敗曼城及阿仙奴兩支聯賽榜排前二名的球隊，周日主場迎戰富咸，力爭三連勝。

紅魔鬼在上半場早段已有個好開始，中場卡斯米路接應罰球頂入，一球領前對手。56分鐘根夏的入球，曼聯看似勝利在望，不料富咸末段連入兩球扳平。奧脫福的戲劇性補時尚未終結，補時4分鐘錫斯高為曼聯射成3：2絕殺富咸，驚險全取3分。



英超︱卡斯米路為曼聯先開紀錄。（路透社）

根夏取代受傷多古即有貢獻 卡域克賽前預言奇準

曼聯今仗正選陣容與上周擊敗阿仙奴時只有一個變動，以根夏代替受傷的多古（Patrick Dorgu），卡域克賽前接受Sky Sports訪問時稱，「這是一場新的比賽，我們主場作戰。有些事情在發生，人們對我們有些期望。一切都是一樣，我們需要盡力在每個環節做到最好。」他指出，麾下球員狀況良好，「他們必須保持強度，專注和謙遜。富咸是支很好的球隊，絕對不能掉以輕心。」

卡域克特別提到今場獲正選機會的根夏，說對方帶來一點不一樣的東西，「他在場上為我們製造威脅」。他這句話果然一矢中的，開賽初段雙方互有攻守，首個轉捩點正是16分鐘，根夏（Matheus Cunha）引球入禁區期間，與對手古恩卡（Jorge Cuenca）碰撞後倒地，球證吹罰十二碼。經VAR檢視，古恩卡犯規時位置在禁區外，球證改判罰球。

英超︱根夏博不到十二碼，得到罰球的曼聯成功轉化為入球。（Getty Images）

卡斯米路接應罰球頂入 曼聯半場1球領先富咸

雖然曼聯未獲十二碼，但一樣能轉化為入球。這位貼近禁區邊右路的罰球，由般奴費南迪斯操刀，中場卡斯米路後柱接應一頂破網，曼聯19分鐘先開紀錄。這個罰球正是由根夏博回來，曼聯憑卡斯米路的入球，半場1：0領先返入更衣室。

英超︱補時1分鐘，富咸由後備入替的奇雲山度士禁區外的入球追成2：2。（路透社）

根夏下半場入球 富咸末段連追兩球 曼聯戲劇性贏波

下半場戰至56分鐘，卡斯米路一記妙傳，根夏入楔接應妙射破網，助曼聯拉開比數至2：0。曼聯看似勝利在望，比賽末段卻有戲劇性發展——83分鐘馬古尼（Harry Maguire）禁區內侵犯占美尼斯，被罰十二碼，占美尼斯親自操刀射入，富咸追近一球後，補時1分鐘由後備入替的奇雲山度士禁區外的入球追成2：2。

英超︱補時4分鐘，錫斯高為曼聯射成3：2，助紅魔挫富咸。（路透社）

錫斯高補時4分鐘入球絕殺富咸 曼聯驚險3連勝

奧脫福踏入補時階段，戰情如坐過山車，補時4分鐘，隊長般奴費南迪斯再次挺身而出，扭過對手後傳中，找到禁區內的隊友、74分鐘後備入替根夏的錫斯高，這位斯洛文尼亞中鋒起腳抽射入網，助曼聯以3：2擊敗富咸，全取3分。卡域克驚險地領軍3連勝，賽後曼聯以41分在聯賽榜重返第四位。