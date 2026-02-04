冬季奧運2026｜美國滑雪女王禾恩「韌帶完全斷裂」　仍計劃出戰

美國高山滑雪名將禾恩（Lindsey Vonn）周一（3日）在科爾蒂納奧林匹克冰壺館舉行新聞發布會，確認自己在瑞士世界盃滑降比賽中摔倒後，遭遇膝蓋前十字韌帶完全斷裂，但她仍有信心出戰米蘭冬奧會。



禾恩表示，在上周五的世界盃賽中，她在一個急彎處失控摔倒後左膝蓋受傷，隨後被診斷為前十字韌帶完全斷裂，並伴有骨挫傷和部分半月板損傷。事發後，禾恩一度坐在賽道邊的防護網旁，隨後扶着左膝緩慢滑至終點，最終被直升機送往醫院。

發布會上，禾恩表示，自己已經在醫生和理療師的陪伴下進行了多日康復訓練，並重新上雪測試膝蓋狀態。

我最近幾天一直在滑行，感覺狀態比較穩定，膝蓋也沒有腫脹，在護膝的幫助下，我有信心能參賽。

不過她也說，目前還沒有進行全速訓練。

禾恩曾參加過4屆冬奧會，並在2010年溫哥華冬奧滑降項目上摘金，其後在同一屆溫哥華冬奧和平昌冬奧則各奪得一枚銅牌。由於嚴重的膝蓋傷病，禾恩於2019年初宣佈退役。但在接受膝關節置換手術後，禾恩看到了復出的可能，並在2024年12月初開始重返賽場。

現年41歲的禾恩本賽季狀態出色，在五場世界盃女子滑降比賽中兩次奪冠、五次登上領獎台，一度被視為奧運金牌的有力競爭者。

回顧職業生涯，禾恩坦言自己早已習慣與傷病和挑戰為伴。她提到，2019年世錦賽是自己宣佈退役前的最後一項大賽，當時同樣帶傷參賽並最終站上領獎台。

這些經歷讓我更清楚自己的身體能承受什麼，也讓我在面對現在的局面時更加冷靜。

談及是否接受手術，禾恩明確表示，目前並未將其列入考慮範圍。「現在我腦子裏只有奧運會。每天我們都會和完整的醫療團隊一起評估，確保做出的都是明智的選擇。」她說，未來幾天的訓練滑行將提供更清晰的答案，會根據膝蓋情況進展做出參賽與否的最終決定。

發布會尾聲，這位美國名將再次表達了對高山滑雪項目的熱愛。

我喜歡速度，喜歡挑戰極限，喜歡站在山上的感覺。每一次站在出發門前，我都會意識到，能做自己熱愛的事情是多麼幸運。

她說。

