沙特聯｜賓施馬加盟希拉爾首場即演帽子戲法　舊戰友C朗繼續罷賽

2022金球獎得主賓施馬（Karim Benzema）已經38歲高齡，但仍然狀態佳。在香港時間周五（6日）凌晨的沙特職業聯賽中，賓施馬在新東家希拉爾上演完美首秀，他完成帽子戲法並助攻一次，製造了前四個進球，帶領榜首希拉爾作客以6：0大勝艾科多。



艾科多雖然只是沙特聯賽排名尾二的弱旅，但希拉爾在今季首次交鋒的主場比賽僅以3：1逆轉對手，此役卻在客場大獲全勝。看來有沒有賓施馬，效果大不相同。

賓施馬、加里夫巴利（Gareth Bale）、C朗拿度（Cristiano Ronaldo）當年組成世界聞名的「BBC組合」，為皇家馬德里屢建奇功。作為沙特聯賽豪門艾納斯的隊長，C朗拿度早就知道賓施馬想要從伊蒂哈德轉投希拉爾，不惜以罷賽相威脅，希望阻止賓施馬的轉會。但是希拉爾還是成功引進C朗拿度的前隊友，C朗拿度反對無效。

今場賽事在沙特當地時間周四（5日）晚開波，剛好是C朗拿度的41歲生日當天，賓施馬用帽子戲法為好友C朗拿度的生日送上另類祝福。C朗拿度因為罷賽缺席了艾納斯的上輪比賽，他還將繼續罷賽，不會參加艾納斯本輪對陣賓施馬老東家伊蒂哈德的比賽。

C朗拿度與艾納斯的教練組及管理層並無直接矛盾，也沒有受傷或身體狀況問題，只是表達對沙特公共投資基金（PIF）管理旗下部分沙特職業聯賽（SPL）球會方式的不滿。C朗拿度年薪約為2億歐元（約18億港幣），最近在艾納斯屬於典型的出糧不做事，連續罷賽很可能被俱樂部扣工資。

對於C朗拿度的罷賽，沙特聯賽發言人做出強勢回應：

C朗拿度自加盟以來一直全心投入艾納斯，並在球會的成長中扮演了重要角色。與任何頂級球員一樣，他渴望勝利。但是，沒有任何個人能夠決定其所屬球會之外的決策，無論其重要性如何。

明白來說就是，希拉爾引進哪名球員，任何其他球隊的球員無權干涉，無論是誰。

C朗拿度將繼續罷賽。（Getty images）

沙特時間周四剛好也是巴西巨星尼馬（Neymar）的34歲生日，他剛好也曾在希拉爾效力。2023年8月，希拉爾從巴黎聖日耳門引進尼馬，轉會費高達9000萬歐元（約8.2億元港幣），年薪高達1億歐元（約9.2億港幣），雙方簽約兩年。尼馬在希拉爾期間長期養傷，效力15個月僅出場7次，總共只貢獻1個進球和3次助攻。2025年1月28日，希拉爾與尼馬協商提前解約。賓施馬在希拉爾的年薪約為5000萬歐元（約4.6億港幣），性價比遠高於比他年輕4歲的尼馬。

尼馬在沙特聯賽效力期間一直受到傷病影響。（Getty images）

賓施馬加盟希拉爾，還影響到前利物浦前鋒達雲紐尼斯（Darwin Nunez）。26歲的達雲紐尼斯正值當打之年，上年夏天以5300萬歐元（約4.9億港幣）的轉會費由利物浦加盟希拉爾，但是在沙特聯賽沒能打出降維打擊的效果。達雲紐尼斯在沙特聯賽出場16次只攻入6球，與首秀就上演帽子戲法的賓施馬相差甚遠。

由於希拉爾簽下賓施馬，達雲紐尼斯明確表達不滿，並要求離隊，他希望轉會至費倫巴治，並讓球隊接受費倫巴治報價。達雲紐尼斯已經向希拉爾管理層表示，如果不允許他轉會土超，他將會罷操。由於沙特聯賽聯賽對外援報名人數的限制，再加上賓施馬和達雲紐尼斯都司職中鋒，就算達雲紐尼斯不要求轉會，希拉爾也很可能把達雲紐尼斯移出沙特聯賽報名名單，讓他像前幾年的吉達艾阿里前鋒羅拔圖法明奴（Roberto Firmino）那樣只參加亞冠不能參加沙特聯賽。在這場賓施馬上演帽子戲法的比賽中，達雲紐尼斯沒有進入比賽名單，這名烏拉圭國腳離隊進入倒數。

與賓施馬同一場上位置的紐尼斯要求離隊。（Getty images）

2023年8月，利物浦舊將羅拔圖法明奴在代表吉達艾阿里的沙特聯賽首秀也曾上演帽子戲法，但是後來有過漫長的入球荒，整個2023/24賽季只取得9個沙特聯賽進球，後來被剝奪了隊長資格並移出沙特聯賽報名名單。老將賓施馬在希拉爾的首秀很完美，能保持怎樣的整體進球效率同樣值得關注。

