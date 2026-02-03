C朗拿度疑罷踢缺席艾納斯聯賽　傳不滿沙特主權基金「大細超」

葡萄牙《球報》（A Bola）周一率先報道，C朗拿度不滿主管沙特足球聯賽的沙特主權基金（PIF）對他效力3年的艾納斯（Al Nassr）投資不足，反觀對手希拉爾

（Al Hilal）在轉會市場非常活躍，持續增兵。

當賓施馬由伊蒂哈德加盟希拉爾，成為最後一根稻草，C朗於是拒絕在周一聯賽對艾利雅德一仗上陣，以罷踢宣示不滿。



C朗拿度疑罷踢缺席艾納斯聯賽。（Getty Images）

C朗加盟艾納斯3年未嘗聯賽冠軍 不滿PIF大細超憤而罷踢

《球報》作為葡萄牙權威足球報章，以頭版報道C朗拿度對沙特聯賽管治上的不滿，是全球首間率先公布C朗罷踢的媒體。報道指，沙特聯賽由PIF掌控，C朗不滿各隊的資源分配不公，尤其眼紅對手希拉爾不斷從轉會市場增兵。由於只餘下半年合約的賓施馬，拒絕伊蒂哈德開出的新約，於是經PIF操作下，讓他加盟另一沙特豪門希拉爾。

C朗拿度自從2023年1月加盟艾納斯，3年來都在聯賽「食白果」，在他燦爛的球員生涯罕見。他加盟首季贏得沙特聯賽冠軍的是伊蒂哈德，2023/24由希拉爾封王，上季賓施馬領軍下伊蒂哈德再次奪冠。C朗做隊長在艾納斯拿了兩次聯賽亞軍，一次季軍，而且分數上都是與冠軍球隊相差一截，難得今季在19輪過後與希拉爾只有1分距離，眼看終有機會爭冠，卻看到賓施馬加盟希拉爾，難怪他心有怨氣。

賓施馬獲准轉投希拉爾，成引發C朗罷踢的導火線。（Getty Images）

賓施馬轉投希拉爾成導火線 C朗不在艾納斯聯賽大軍名單

當艾納斯周一在聯賽對艾利雅德一戰，C朗果然不在大軍名單之上，包括Sky Sports、英國廣播公司（BBC）、ESPN在內等各大主流及體育傳媒均作出跟進報道，內容跟《球報》內容大同小異。

希拉爾在今個冬季轉會窗不止引入賓施馬，還得到前阿仙奴守將柏保路馬利（Pablo Mari）及從雷恩以3500萬美元引入18歲的年輕前鋒美迪（Kader Meite），令本身已有紐尼斯、魯賓尼維斯、高列巴尼，以及摩洛哥國家隊門將保奴（Yassine Bounou）的希拉爾如虎添翼。

2025年續約前C朗曾傳加盟希拉爾

2022卡塔爾世界盃後，C朗在2022/23球季季中離開曼聯，到沙特阿拉伯加盟艾納斯，並以2.42億美元年薪成為全球歷來最高薪球員。可是3年過去，只贏得一個阿拉伯冠軍球會盃。他在2025年夏天跟艾納斯續約兩年，年薪進一步提高至2.75億美元，他續約前曾有傳聞指出，他可能會離開艾納斯，外借到希拉爾。而據BBC了解，賓施馬轉投希拉爾正是今次C朗最不滿的一點。

C朗說PIF對艾納斯投資不足，或許難以成立，一來C朗本人獲得全球最高薪，二來隊中亦有沙迪奧文尼、京士利高文、祖奧菲歷斯和波索域，陣容並不較希拉爾弱。3日前，C朗拿度才在社交媒體上載球隊在聯賽3：0擊敗艾科魯特的威水照片。