賀歲盃2026｜香港隊年初五鬥FC首爾　門票2.3發售　票價最平$180

賀歲盃是每年一度的本地足球盛事，農曆馬年繼續這傳統，中國香港足球總會周一（2日）公布馬年賀歲盃的戲碼，由香港隊迎戰韓職勁旅FC首爾，門票在2月3日起公開發售。



賀歲盃是一年一度的農曆新年節目，馬年賀歲盃今年在大年初五（2月21日）於香港大球場上演，由香港隊對FC首爾。為了遷就賀歲盃，高級組銀牌決賽提早一日在年初二（19日）舉行，原定在2月21及22日上演的聯賽亦會改期。

賀歲盃在銀牌及港超賽期中上演，港隊暫代主帥盧比度表示更多新臉孔有望披上港隊球衣，而名單亦會盡快公布。FC首爾方面，陣中最為人熟悉的必定是曼聯舊將連格（Jesse Lingard），惟這名前英軍國腳已約滿離隊。

效力FC首爾兩季的連格早前約滿離隊，無緣訪港。（Getty Images）

馬年賀歲盃的門票將在今日（3日）下午3時公開發售，票價由港元$180至$380不等，同時設有價值$780、包3張主層門票的家庭套票。

（中國香港足球總會）

賀歲盃2026：香港隊 對 FC首爾



日期：2026年2月21日（大年初五）下午3時

地點：香港大球場

票價：港元$180至$380不等，另設家庭套票$780

售票平台：Ticketflap，2月3日下午3時公開發售

