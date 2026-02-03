足球轉會專題︱英超冬窗出奇淡靜 利物浦6千萬鎊買雲迪積克接班人

今個轉會窗英超聯賽出奇淡靜，直至轉會限期完結前周一（2月2日）單日只完成7宗交易，成為英超歷來最淡靜的冬窗關窗日。

Big 6球會沒有任何一間在關窗日有交易，放眼整個冬窗，阿仙奴、曼聯、車路士3隊未有任何收購，曼城早前以8250萬鎊買入施美安、古希，持續掙扎的熱刺亦從馬體會引入干拿加歷查，而利物浦終趁關窗前買入中堅，一擲6000萬英鎊收購20歲法國小將積基克（Jérémy Jacquet）。



利物浦一擲6000萬英鎊收購20歲法國小將積基克（Jérémy Jacquet）。（Getty Images）

今個轉會窗英超20隊共消費3.9億英鎊，曼城很快便以6250萬英鎊從般尼茅夫收購施美安，再以2000萬英鎊收購水晶宮中堅古希；利物浦冬窗尾段以6000萬英鎊從雷恩購入中堅積基克。這位20歲法國小將不會即時加盟，轉會到夏天才落實。如此天價買入一個僅在法甲上陣30場的法國小國腳，皆因紅軍視為長線投資。

可是利物浦今季陣容大變之下，防守屢現問題，24場英超已失掉33球，較上季同期多出10球。夏季轉會窗買不成古希，這位英格蘭中堅冬窗從水晶宮轉投曼城，利物浦亦轉移目標，可是積基克未能即時加盟，換言之下半季後防還是靠雲迪積克、干拿迪以及祖高美斯3人捱到尾，當中後者常受傷患困擾。干拿迪在季尾約滿，積基克的加盟，或意味干拿迪季尾不會留隊。

積基克只有30場法甲經驗。（Getty Images）

利物浦為何看中積基克？ 長視投資的「新雲迪積克」

積基克身高1.88米，利物浦看中他的原因，一方面是以他的年紀已累積不少一隊經驗，加上從數據分析看來此子龐大潛力，支持收購決定。雷恩獲得6000萬英鎊，打破杜古（ Jeremy Doku）2023年轉投曼城的5540萬英鎊，成為雷恩歷來出售的最昂貴球員。利物浦與積基克簽約5年至2031年屆滿，還可續約多一年。

隊長雲迪積克已經34歲，速度、體能無復巔峰期，26歲的干拿迪若季尾離隊，中堅人手便嚴重不足，因此積基克可能夏天來到紅軍時便會立即成為主力。

施美安6250萬英鎊加盟曼城，成為今個冬窗「標王」。（路透社）

2025/26 冬季轉會窗最昂貴收購

1. 施美安（Antoine Semenyo）／6250萬英鎊／般尼茅夫—曼城

2. 積基克（Jérémy Jacquet）／6000萬英鎊／雷恩—利物浦

3. 拿臣（Jorgen Strand Larsen）／4800萬英鎊／狼隊—水晶宮

4. 柏基達（Lucas Lucas Paqueta）／3650萬英鎊／韋斯咸—法林明高

5. 班蘭莊臣（Brennan Johnson）／3500萬英鎊／熱刺—水晶宮

6. 干拿加歷查（Conor Gallagher）／3460萬英鎊／馬體會—熱刺

7. 盧卡文（Ademola Lookman）／3200萬英鎊／阿特蘭大—馬體會

8. 波普（Oscar Bobb）／2700萬英鎊／曼城—富咸



今個冬窗為何如此淡靜？ 全因去年夏天各隊花光預算？

英超球隊在冬窗出奇淡靜，原因其實很簡單——就是今季預算已經在去年夏季轉會窗用完。2025年夏天英超20支球隊合共花費破紀錄的31億英鎊收購球員，當中單是利物浦已付出4.5億英鎊，而且從近季走勢來看，大部分英超球隊都傾向在夏天收購絕大部分球員，令冬窗交易愈來愈困難，交易亦漸漸減少。

此外，英超在下一個球季（2026/27）引入更嚴格的財務公平條款（FFP），各球會只能動用球季收入的85%來增兵，亦令一眾球會在收購時更謹慎。