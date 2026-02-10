沙特聯｜C朗決定結束罷賽　周日復出為艾納斯作客鬥艾法特

超級巨星C朗拿度上周四（2月5日）的41歲生日在罷賽中度過，顯得很特別。香港時間周二（10日）凌晨，C朗拿度（Cristiano Ronaldo）決定結束罷賽，將在下周日（2月15日）艾納斯作客艾法特的沙特聯賽中復出。至於周三（11日）艾納斯作客阿卡達的亞冠盃二16強首回合，C朗拿度應該會繼續倦勤。



從2月2日至9日，C朗拿度因為罷賽連續缺席兩輪沙特聯賽，艾納斯球會官方起初稱是他的「個人原因」，實際上是因為他在抗議沙特公共投資基金（PIF）對旗下四大豪門希拉爾、艾納斯、吉達艾阿里、伊蒂哈德的管理方式與資源分配。

希拉爾和艾納斯同樣是PIF旗下的俱樂部，但是PIF一直更偏愛希拉爾。今年在冬季轉會窗，希拉爾從伊蒂哈德自由轉會引進C朗拿度的前皇家馬德里隊友賓施馬（Karim Benzema），實力進一步得到增強，這位2022金球獎得主在代表新東家希拉爾的沙特聯賽首秀就上演帽子戲法並助攻一次，帶領球隊以6：0大勝。

艾納斯也想在冬窗引進強援，但是遭到PIF的反對，PIF為此還凍結了艾納斯CEO荷西施美度（Jose Semedo）和體育總監施馬奧古天奴（Simao Coutinho）的轉會和財務審批權。為了與PIF抗爭，C朗拿度決定罷賽。

作為葡萄牙國家隊多年的隊長，C朗拿度已經把自己現在效力的艾納斯變得很葡萄牙化。主帥佐治捷西斯（Jorge Jesus）是葡萄牙人，CEO荷西施美度和體育總監施馬奧古天奴也都是葡萄牙人，他們都是在C朗拿度舉薦下上任的。去年夏天，艾納斯還引進當打之年的葡萄牙國腳祖奧菲歷斯（Joao Felix）。本賽季在艾納斯隊內的沙特聯賽射手榜上，C朗拿度和祖奧菲歷斯分列第一和第二。

C朗拿度罷賽兩場之後，他的核心訴求得到解決，PIF結清對艾納斯俱樂部的欠薪並承諾今後不會欠薪。C朗拿度兩位葡萄牙老鄉荷西施美度和施馬奧古天奴的工作權限得到恢復，PIF還承諾優化對旗下俱樂部的資源分配機制。

實際上，希拉爾和艾納斯的定位稍有不同。希拉爾一直是沙特的旗艦球會，去年在首屆有32支球隊參加的新版世冠盃上，新主帥施蒙尼恩沙基（Simone Inzaghi）帶領希拉爾打入8強，包括在16強加時後淘汰英超豪門曼城。艾納斯主要職能是利用巨星C朗拿度進行商業引流，他還是2034年沙特世界盃的形象大使之一。

至於C朗拿度能不能幫助艾納斯奪得正式比賽冠軍，PIF並不是很關心，但是C朗拿度很在乎。本賽季在沙特聯賽積分榜上，希拉爾以50分領跑，艾納斯以1分之差緊隨其後。在C朗拿度罷賽的兩場沙特聯賽，艾納斯都贏了。C朗拿度復出之後，將帶領艾納斯與賓施馬所效力的希拉爾繼續展開激烈爭奪。

