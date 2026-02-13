冬季奧運2026｜台將李宇翔晉花式溜冰決賽　祖母肉緊打氣畫面爆紅

中華台北花式溜冰（花樣滑冰）選手李宇翔在米蘭冬奧發光發熱，也是台灣首位取得冬奧花式溜冰資格的選手，而近日奧運官方社群也發帖公開其祖母在場邊雙手合十替他加油的畫面，至今已有超過3.5萬人次按讚。



19歲的李宇翔是台灣首位本土培育出的花式溜冰奧運選手，這次參加冬季奧運，在花式溜冰短曲賽事中，以72.41分改寫本季個人最佳，並成功晉級13日的長曲決賽。

奧運官方社群也在前天PO出李宇翔家人前來觀賽的片段，可以看到他的祖母坐在觀眾席雙手合十，低聲祈禱，希望孫能順利完賽，國際奧會在貼文中寫道：

看著你的孫站上奧運賽場比賽。

並配上動人文字：「我們沒哭，是你哭了！來自中華台北隊的李宇翔，是自1998年以來，首位成功取得冬季奧運資格的花式溜冰選手，而他的祖母，就在觀眾席上為他加油！」

從小就在台灣冰場訓練的李宇翔，因為平常沒有固定教練指導，大多是由祖母陪伴訓練，他的祖母與阿姨也特別來到米蘭現場為他加油打氣，他說：

謝謝他們一直這麼鼓勵跟支持我，有時候我練習沒這麽順利，他們也願意繼續站在我身邊，祖母是我的心理教練。

