米蘭冬奧｜「最強傭兵教練」執教13國16選手出戰　隊服多到要人遞

2026米蘭冬奧花式滑冰賽場上，除了選手們的精采表現，場邊一位「最忙碌的男人」意外成為觀眾焦點。



有眼尖網友發現，法國籍教練列素（Benoît Richaud）在周二的男子短曲項目中，頻繁出現在不同國家的等候區（Kiss and Cry），身上的隊服外套更是不斷變換，上一秒還是格魯吉亞隊，下一秒又變身加拿大隊，彷彿在場邊上演一場「變裝秀」。

列素Benoît Richaud（Instagram@benoitrichaud）

更多列素Benoît Richaud分享相片：

+ 7

據《BBC》報導，現年38歲的列素是知名花滑教練與編舞家。本屆冬奧他一共指導了來自13個不同國家、共計16名選手。由於花式滑冰的教練制度允許跨國指導，並非只能受聘於單一國家隊，因此出現了這位「最強傭兵教練」全場跑透透的奇景。

在周二的賽事中，Richaud的行程表幾乎滿檔，他先是出現在美國選手Max Naumov身旁，隨後又換上加拿大隊服陪伴Stephen Gogolev。最驚險的時刻發生在法國選手Adam Siao Him Fa與格魯吉亞選手Nika Egadze接連上場時（第25與26位），Richaud必須在極短時間內完成「換裝」，將法國隊外套脫下，換上格魯吉亞隊服，無縫接軌地轉換身分。

面對如此高強度的趕場，列素受訪時笑稱這確實是一大挑戰。關於如何管理這麼多件國家隊外套，他透露自己無法隨身攜帶所有衣服，通常會請各國的領隊或經理幫忙保管，等輪到該國選手上場時再遞給他，或者暫放在更衣室。

除了物理上的忙碌，心理上的負擔更重。列素坦言：

這在情感上非常消耗。如果一個選手滑得不好，下一個選手卻滑得很好，你的情緒必須在極短時間內從低谷切換到高峰，這非常困難，因為你必須全心全意地與當下的選手同在。

列素曾獲選2024年ISU花式滑冰大獎最佳編舞，是目前滑冰界炙手可熱的頂尖教練，這也解釋了為何各國好手即便要在奧運賽場廝殺，仍爭相聘請他指導。

延伸閱讀：冬季奧運2026｜選手村設施曝光「無紙板床」 網民：這裏不是法國

+ 12

延伸閱讀：

冬奧／要讓沒冰的台灣開花！李宇翔闖長曲決賽 情人節凌晨拚獎牌

冬奧短道速滑混接中國從第1掉第4 王濛觀賽哭上熱搜

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】