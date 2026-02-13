冬季奧運2026｜孫龍短道速滑奪銀為中國破冰　離金牌僅差0.028秒

意大利米蘭時間周四（12日）晚上，是孫龍的冰刀劃破米蘭的暗夜。憑藉男子1000米決賽中驚心動魄的衝刺，孫龍為中國短道速滑隊在米蘭冬奧會上實現「破冰」。他以1分24.565秒的成績獲得銀牌，與奪冠的荷蘭選手Jens van't Wout（范特·沃特）只差0.028秒，那是一個刀尖的距離。



這是中國短道隊本屆冬奧會的首枚獎牌。兩天前，這支「王牌之師」在混合團體接力中遺憾名列第四，孫龍當時也出現了失誤。這枚1000米銀牌，無疑是他個人也是整個團隊的一劑「強心針」。

當日，中國隊共有林孝埈、劉少昂和孫龍三人闖入1000米半準決賽。此後，林孝埈無緣準決賽，世界排名第三的劉少昂則進入B組決賽，只有孫龍一人殺入爭奪獎牌的A組決賽。面對歐錦賽冠軍Jens van't Wout和加拿大名將William Dandjinou（丹吉努）等強手，世界排名第九的孫龍前半程穩穩跟滑，保持在第三、四名位置。最後階段，他突然發力，完成兩次漂亮的超越，衝線時只比Jens van't Wout慢了0.028秒。

撞線時刻，孫龍離冠軍僅差一刀尖。（新華社）

Jens van't Wout以1分24.537秒奪冠，韓國新秀林鐘彥以1分24.611秒獲得第三名。一路領滑的William Dandjinou在最後時刻被連續超越，跌至第四。劉少昂在B組決賽中獲得第一名。

（我今天是）破釜沉舟！ 孫龍

激動落淚的孫龍這樣形容自己的比賽，「發揮穩定，一輪一輪去打，不去把它想成是爭奪一個什麼樣的獎牌。就是讓自己能保證在有利的位置，儘可能避免失誤，儘可能地去爭取一個好成績。」他賽後第一時間擁抱了在場邊守候的劉少昂。

混合團體接力失利之後，要在短時間內重新調整並不容易。25歲的孫龍說：

想調整過來其實很難，但整個隊伍，沒有人把失誤怪到我身上。大家也看到了，我在接力中是因為想給隊友爭取一個超越的位置，然後出現了一些失誤。經歷了很漫長、很難熬的一天，但是比賽不會給你時間，你需要往下走。 孫龍

中國代表團副團長佟立新說：「孫龍決賽滑得很聰明，發揮也不錯，最後線路、時機把握得都很好，但是最後差一個刀尖。我相信中國短道隊，他們從來沒有讓人失望。我對他們有信心。」

