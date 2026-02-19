冬奧︱美國名將稱霸女子高山滑雪迴轉賽　港將金詠晞未能完賽

冬季奧運2026高山滑雪賽事今日上演女子迴轉（Slalom）賽，首戰奧運的21歲香港代表金詠晞（Eloise）登場，首輪賽事順利過關，可惜次輪無法完成，遺憾留下DNF（did not finish）戰績。

上屆在北京冬奧未能獲得任何獎牌的美國高山滑雪女王施芙蓮（Mikaela Shiffrin），在兩大對手均未能通過次輪賽事之下，以1.5秒優勢勝出，贏得個人歷來第3面冬奧金牌。



冬奧︱美國名將施芙蓮（Mikaela Shiffrin）再次稱霸女子高山滑雪迴轉賽。（路透社）

迴轉賽的殘酷，在早前上演的男子組賽事表露無遺，96位選手只得39人完成賽事，無法完賽者高達6成。周三（18日）舉行的女子組賽事，選手在賽事的「存活率」提高不少，然而95位選手當中，依然多達42人被淘汰。

首輪賽事已多達31位選手未能完成，當中3人犯規被取消資格（DSQ / disqualified），另外28位選手均在未能完賽下成績列為DNF（did not finish）。港將金詠晞以

1分04.16秒順利通過首輪賽事，成績暫列62名。

冬奧︱施芙蓮（Mikaela Shiffrin）出戰女子高山滑雪迴轉賽英姿。（路透社）

美國高山滑雪女王施芙蓮大熱奪金 個人歷來奧運第3金

去到次輪賽事，再有11位選手無法完成，Eloise不幸為其中一位，總成績只能留下DNF。95人出賽，剩下53位選手完成賽事，比例為56%，較男子組選手多出一截，可是未能完成的選手數量仍然相當多。次輪失手的選手當中，包括首輪以47.95秒暫列次席的德國選手Lena Dürr，及以48.13秒排第三的瑞典選手Cornelia Öhlund。

首輪做出全場最快成績47.13秒的施芙蓮（Mikaela Shiffrin），失去兩大勁敵，次輪錄得51.97秒，以績成績1分39.10秒奪金，較亞軍選手、瑞士的Camille Rast快1.5秒。這是施芙蓮這位一代傳奇4戰奧運的第三面金牌。

18歲初戰奧運即奪金 上屆北京冬奧大熱倒灶

30歲的施芙蓮是繼禾恩（Lindsey Vonn）之後，美國另一位高山滑雪女王，二人各擅勝場，禾恩在講求速度的下坡（downhill）賽最拿手，施芙蓮則更擅長技術含量更高的迴轉賽。

2014索契冬奧，18歲的施芙蓮初戰奧運已贏得迴轉賽金牌，4年後她在平昌冬奧再贏得大迴轉（Giant Slalom）賽金牌、全能賽（Combined）摘銀，她長年橫掃各大賽事冠軍，並超越禾恩在世界盃的冠軍場數紀錄，至今已累積至108場，是歷來所有選手（包括男子及女子選手在內）中最多的。2022北京冬奧她盡數參加5項個人賽再加上男女混合團體賽，6項賽事當中一半她都獲視為金牌大熱，可是她在兩大主項迴轉及大迴轉均DNF，餘下4項賽事均未能獲得獎牌。

經歷上屆的失意，施芙蓮在世人的目光和壓力下重新出發，順利再次在高難度的迴轉賽突圍而出，延續傳奇新編章。

為何高山滑雪迴轉（Slalom）賽那麼難？

高山滑雪有三個名字近似的項目，迴轉（Slalom）、大迴轉（Giant Slalom）及超級大迴轉（Super-G），當中以迴轉及大迴轉賽事技術含量較高。根據冬奧官網文章指出，迴轉賽是高山滑雪項目中最考技術的一項，因為旗門與旗門之間距離非常接近，意味選手要高速轉彎以及須在極短時間內改變方向。

迴轉賽是高山滑雪項目中賽道最短、亦是轉向最快的一項，惟選手速度仍可高達每小時60至70公里。由於轉向又多又快，去到奧運級數的賽場設置亦是所有賽事中難度最高，因此迴轉賽有那麼多選手無法完成賽事——部分選手是技術所限，世界級選手則是為求獎牌而採取最短走線，往往在冒險下失手。

至於大迴轉賽事則為「速度最高的技術型賽事」，場地設置有別迴轉賽，而且旗門之間距離較遠，有利選手發揮速度，去到約80公里左右。Super-G的全寫為「Super Giant Slalom」，它結合了下坡賽（downhill）的速度，以及大迴轉賽的精準轉向技術，賽道沒有下坡賽那麼垂直，旗門之間距離亦相對較接近。有別迴轉及大迴轉賽選手需要把兩次出場時間相加獲得總成績，Super-G選手只有一次機會，時間最快者勝出。

2026冬季奧運港隊代表團



短道速滑

郭子峰 男子1000米及1500米

林靜欣 女子1500米



高山滑雪

翁厚全 男子迴轉及男子大迴轉

金詠晞 女子迴轉



翁厚全。（Getty Images）

2026冬季奧運港隊賽程（香港時間）



2月10日

短道速滑

晚上6:10 男子1000米小組賽 郭子峰



2月14日

高山滑雪

下午5:00 男子大迴轉第一輪 翁厚全

晚上8:30 男子大迴轉第二輪 翁厚全



2月15日

短道速滑

凌晨3:15 男子1500米半準決賽 郭子峰



2月16日

高山滑雪

下午5:00 男子迴轉第一輪 翁厚全

晚上8:30 男子迴轉第二輪 翁厚全



2月18日

高山滑雪

下午5:00 女子迴轉第一輪 金詠晞

晚上8:30 女子迴轉第二輪 金詠晞



2月21日

短道速滑

凌晨3:15 女子1500米半準決賽 林靜欣



冬季奧運2026港隊運動員介紹

21歲的翁厚全（Adrian）參加高山滑雪男子大迴轉及迴轉，Adrian在8歲開始滑雪訓練，上屆北京冬奧以17歲之齡獲得資格，是香港史上首位在冬奧角逐高山滑雪的男子運動員，惜上屆奧運皆未能完成賽事，今屆第二次征戰奧運。

翁厚全。（資料圖片／Getty Images）

21歲的金詠晞（Eloise）是首次參加冬季奧運，她是北京冬奧代表金和曉的堂妹。Eloise上年在世界錦標賽女子迴轉中取得第35名，創下港隊歷來最佳的成績，她上年亦曾代表港隊出戰亞冬運。

金詠晞。（港協暨奧委會圖片）

林靜欣將代表香港出戰短道速滑女子1500米比賽，這名19歲的女將首度在奧運舞台亮相。林靜欣在父親帶領下，8歲初次接觸速滑，隨即與現時香港隊教練孫丹丹訓練。直至14歲，她決定定期前往內地訓練，至今每天練習6至7小時。縱然林靜欣年紀輕輕，她已累積不少大賽經驗，曾3度參加世界錦標賽，更在上年的哈爾濱亞冬運擔任持旗手。

林靜欣為香港短道速滑代表。（港協暨奧委會提供）

郭子峰雖然是首戰冬季奧運，但這名21歲的港將對冬奧並不陌生，他上屆以後備身份參加北京冬奧，今屆終於擔正，角逐短道速滑男子1000米及1500米。郭子峰的胞兄郭子浩同樣是速滑運動員，兩人在上年的哈爾濱亞冬運以「兄弟班」出戰，惟胞兄在亞冬運後退役。