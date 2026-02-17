冬奧︱最殘酷的賽事　男子迴轉賽港將翁厚全在內6成選手DNF或DQ

高山滑雪賽事總是特別殘酷，速度高，難度大，變數多，選手隨時在不足1秒內的決定，成為成敗間的分野。日前的男子大迴轉（Giant slalom）賽事，81位參賽選手有12人未能完成，周一晚（16日）上演的迴轉（Slalom）賽更誇張，96位選手卻只得39人有成績，大迴轉金牌得主Lucas Pinheiro Braathen和港將翁厚全（Adrian），均不幸無法完賽。



港將翁厚全出戰高山滑雪男子迴轉（slalom）賽事，未能完成賽事。(相片由港協暨奧委會提供)

冬奧男子迴轉賽︱首輪已淘汰44選手 包括港將翁厚全

21歲的翁厚全第二次參加冬季奧運，上屆年僅17的Adrian，在北京冬奧大迴轉（Giant Slalom）及迴轉（Slalom）兩項賽事初登奧運舞台，是香港歷來首位參加高山滑雪項目的選手，可惜均未能完賽。

吸收上屆經驗，翁厚全日前在大迴轉賽事，兩輪均順利完成，以總成績2分56.21秒，列第68名，首度榮登冬奧賽事完成者。迴轉賽與大迴轉賽一樣，每位選手要落場兩次，由兩次加起來總時間最快的選手勝出，可是首輪賽事，96位選手中只得44人過關，「死亡率」高達54%。

港將翁厚全日前順利完成高山滑雪男子大迴轉（giant slalom）賽事。(相片由港協暨奧委會提供)

96選手只得39人完賽 首輪排第一選手亦DNF

首輪被淘汰的52位選手，一人未出場（DNS / did not start），兩人犯規被取消資格（DSQ / disqualified），餘下包括翁厚全和今屆大迴轉金牌得主Lucas Pinheiro Braathen在內的49位選手，均無法完成，只留下一個遺憾的DNF（did not finish）。

第二輪賽事，44位選手中，再有5人無法完成，DNF的4人當中，包括首輪成績排第一的挪威選手Atle Lie McGrath，另有1人DSQ。換言之，96位參賽選手，最終只得39人完賽，剛好只佔4成多一點。大迴轉賽獲得銅牌的瑞士選手Loïc Meillard，兩輪發揮穩定，均在57秒內完成，總成績1分53.61秒贏得金牌。

到底迴轉賽為何那麼難，能完成比賽的選手較大迴轉賽少那麼多？

大迴轉（Giant slalom）與迴轉（Slalom）賽有什麼分別？

高山滑雪有三個名字近似的項目，迴轉（Slalom）、大迴轉（Giant Slalom）及超級大迴轉（Super-G），當中以迴轉及大迴轉賽事技術含量較高。根據冬奧官網文章指出，迴轉賽是高山滑雪項目中最考技術的一項，因為旗門與旗門之間距離非常接近，意味選手要高速轉彎以及須在極短時間內改變方向。迴轉賽是高山滑雪項目中賽道最短、亦是轉向最快的一項，惟選手速度仍可高達每小時60至70公里。由於轉向又多又快，去到奧運級數的賽場設置亦是所有賽事中難度最高，因此迴轉賽有那麼多選手無法完成賽事——部分選手是技術所限，世界級選手則是為求獎牌而採取最短走線，往往在冒險下失手。

至於大迴轉賽事則為「速度最高的技術型賽事」，場地設置有別迴轉賽，而且旗門之間距離較遠，有利選手發揮速度，去到約80公里左右。

Super-G的全寫為「Super Giant Slalom」，它結合了下坡賽（downhill）的速度，以及大迴轉賽的精準轉向技術，賽道沒有下坡賽那麼垂直，旗門之間距離亦相對較接近。有別迴轉及大迴轉賽選手需要把兩次出場時間相加獲得總成績，Super-G選手只有一次機會，時間最快者勝出。

翁厚全與教練Vucic Vucetic合照。(相片由港協暨奧委會提供)

翁厚全日前在大迴轉賽首度成為冬奧完成者。(相片由港協暨奧委會提供)

2026冬季奧運港隊代表團



短道速滑

郭子峰 男子1000米及1500米

林靜欣 女子1500米



高山滑雪

翁厚全 男子迴轉及男子大迴轉

金詠晞 女子迴轉



翁厚全。（Getty Images）

2026冬季奧運港隊賽程（香港時間）



2月10日

短道速滑

晚上6:10 男子1000米小組賽 郭子峰



2月14日

高山滑雪

下午5:00 男子大迴轉第一輪 翁厚全

晚上8:30 男子大迴轉第二輪 翁厚全



2月15日

短道速滑

凌晨3:15 男子1500米半準決賽 郭子峰



2月16日

高山滑雪

下午5:00 男子迴轉第一輪 翁厚全

晚上8:30 男子迴轉第二輪 翁厚全



2月18日

高山滑雪

下午5:00 女子迴轉第一輪 金詠晞

晚上8:30 女子迴轉第二輪 金詠晞



2月21日

短道速滑

凌晨3:15 女子1500米半準決賽 林靜欣



冬季奧運2026港隊運動員介紹

21歲的翁厚全（Adrian）參加高山滑雪男子大迴轉及迴轉，Adrian在8歲開始滑雪訓練，上屆北京冬奧以17歲之齡獲得資格，是香港史上首位在冬奧角逐高山滑雪的男子運動員，惜上屆奧運皆未能完成賽事，今屆第二次征戰奧運。

翁厚全。（資料圖片／Getty Images）

21歲的金詠晞（Eloise）是首次參加冬季奧運，她是北京冬奧代表金和曉的堂妹。Eloise上年在世界錦標賽女子迴轉中取得第35名，創下港隊歷來最佳的成績，她上年亦曾代表港隊出戰亞冬運。

金詠晞。（港協暨奧委會圖片）

林靜欣將代表香港出戰短道速滑女子1500米比賽，這名19歲的女將首度在奧運舞台亮相。林靜欣在父親帶領下，8歲初次接觸速滑，隨即與現時香港隊教練孫丹丹訓練。直至14歲，她決定定期前往內地訓練，至今每天練習6至7小時。縱然林靜欣年紀輕輕，她已累積不少大賽經驗，曾3度參加世界錦標賽，更在上年的哈爾濱亞冬運擔任持旗手。

林靜欣為香港短道速滑代表。（港協暨奧委會提供）

郭子峰雖然是首戰冬季奧運，但這名21歲的港將對冬奧並不陌生，他上屆以後備身份參加北京冬奧，今屆終於擔正，角逐短道速滑男子1000米及1500米。郭子峰的胞兄郭子浩同樣是速滑運動員，兩人在上年的哈爾濱亞冬運以「兄弟班」出戰，惟胞兄在亞冬運後退役。