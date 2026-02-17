網球｜黃澤林馬年赴美出戰贏波晉級　激戰三盤挫葡萄牙頭號球手

正值農曆新年，香港網球代表黃澤林（Coleman Wong）同樣在海外征戰，他在美國

佛羅里達出戰ATP德拉海灘公開賽。Coleman首圈挑戰葡萄牙球手﹑世界排名45位的波捷斯（Nuno Borges），雙方激戰三盤，黃澤林全場開出14個Ace球，結果力克對手晉級次圈。



黃澤林在農曆新年赴美出賽。（中國香港網球總會）

戰畢台維斯盃後，黃澤林赴美國佛羅里達出戰ATP德拉海灘公開賽（Delray Beach Open），在外圍賽連過兩關後，正賽首圈與葡萄牙的波捷斯爭晉級。

世界排名第137位的黃澤林，挑戰排名高92位的波捷斯，Coleman首盤早段已被破發，後段力追至「Tie Break」，並以細分7：5先拔頭籌。第二盤戰情緊湊，雙方中段一直力保發球局，惜Coleman第9局在發球局失守，以4：6被扳回一城。Coleman在決勝盤第4局找到缺口，再破波捷斯的發球局，結果以6：3奠定勝局，力戰2小時7分鐘晉級次圈。

黃澤林全場開出14個Ace球以及39個致勝球，下圈將與中島布蘭頓（Brandon Nakashima）與施歷的勝方碰頭。